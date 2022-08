Παράξενα

Πάτρα: Οδηγός σε αμόκ τράκαρε με ασθενοφόρο, το έκανε γυαλιά καρφιά και ξυλοκόπησε μάρτυρα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αστυνομικές Αρχές στην Πάτρα, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (07.08.2022) στην οδό Ευρυσθέως.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας οδηγός έπεσε πάνω σε ασθενοφόρο και μετά τη σύγκρουση, γκάζωσε και προσέκρουσε εσκεμμένα στο ασθενοφόρο. Στη συνέχεια, φωνάζοντας και βρίζοντας πήρε ένα ξύλο άρχισε να χτυπάει με μανία το όχημα του ΕΚΑΒ και προκαλώντας του φθορές .

Πηγές του pelop.gr αναφέρουν ότι ο οδηγός κάλεσε σε «βοήθεια» και δυο φίλους τους με τους οποίους επιτέθηκαν και τραυμάτισαν αυτόπτη μάρτυρα του τροχαίου, προκαλώντας μάλιστα ζημιές και στο αυτοκίνητό του.

Οι συνεργοί του δράστη να διαφεύγουν της σύλληψης.

