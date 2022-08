Αθλητικά

Η Σερένα Γουίλιαμς ανακοίνωσε πως αποσύρεται από το τένις

Το τέλος της καριέρας της στο τένις ανακοίνωσε η Σερένα Γούλιαμς.

Η Σερένα Γουίλιαμς είπε σήμερα ότι «εξελίσσομαι μακριά από το τένις», καθώς υπαινίχθηκε ότι πρόκειται να αποσυρθεί από το άθλημα, στο οποίο κυριάρχησε για μεγάλο μέρος της καριέρας της, με 23 τίτλους Grand Slam.

Χθες, η Γουίλιαμς έπαιξε μόλις τον δεύτερο αγώνα της –στο μονό- από τότε που επέστρεψε στη δράση στο Γουίμπλεντον τον Ιούνιο, έπειτα από ένα χρόνο απουσίας από τα κορτ, επικρατώντας της Ισπανίδας Νούρια Παρίθας Ντίας για να φτάσει στον δεύτερο γύρο του Toronto Open.

Η 40χρονη Αμερικανίδα κατέκτησε το τελευταίο Grand Slam της το 2017 και κυνηγάει το 24ο «στέμμα», για να «πιάσει» στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας την Αυστραλή Μάργκαρετ Κορτ, η οποία κατέχει το σχετικό ρεκόρ.

«Ποτέ δεν μου άρεσε η λέξη συνταξιοδότηση» έγραψε η Ουίλιαμς σε άρθρο της στη Vogue.

«Δεν μου φαίνεται μοντέρνα λέξη. Το σκέφτηκα αυτό ως μετάβαση, αλλά θέλω να είμαι ευαίσθητη στο πώς χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό για μια κοινότητα ανθρώπων. Ίσως η καλύτερη λέξη για να περιγράψω αυτό που κάνω είναι η εξέλιξη. Είμαι εδώ για να σας πω ότι εξελίσσομαι μακριά από το τένις, προς άλλα πράγματα που είναι σημαντικά για μένα. Πριν από μερικά χρόνια ξεκίνησα αθόρυβα τη "Serena Ventures", μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αμέσως μετά, έκανα οικογένεια. Θέλω να μεγαλώσω αυτήν την οικογένεια» συνέχισε.

Η Γουίλιαμς μίλησε αργότερα, σε ένα ποστάρισμά της στο Instagram, για την ώρα να κινηθεί προς μια «διαφορετική κατεύθυνση».

«Αυτή η στιγμή είναι πάντα δύσκολη όταν αγαπάς κάτι τόσο πολύ» πρόσθεσε. «Θεέ μου, μου αρέσει το τένις. Αλλά τώρα, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Πρέπει να επικεντρωθώ στο να γίνω μαμά, στους πνευματικούς στόχους μου και τελικά να ανακαλύψω μια διαφορετική, αλλά απλά συναρπαστική Σερένα. Θα απολαύσω αυτές τις επόμενες εβδομάδες».

