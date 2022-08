Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 8χρονης

Αγωνία για την τύχη του παιδιού. Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη του. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 8χρονης από την Κυψέλη.

Η ανακοίνωση του "Χαμόγελου του Παιδιού":

Στις 05/08/2022, και ώρα 19.00, εξαφανίστηκε από την Κυψέλη, η Ζάνγκα (επ.) Περσιέζ (ον.), 8 ετών, με καταγωγή από το Κονγκό. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Ζάνγκα (επ.) Περσιέζ (ον.), στις 09/08/2022 και προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Η Ζάνγκα (επ.) Περσιέζ (ον.) έχει μαύρα μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1.35 και είναι κανονικού βάρους. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο φόρεμα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple.

