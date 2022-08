Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Η κατάσταση της υγείας του 27χρονου

Πώς εξελίσσετια η υγεία του νεαρού άντρα που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ για ευλογιά των πιθήκων.

Καλή είναι η κατάσταση της υγείας 27χρονου άνδρα που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, έχοντας έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων.

Ο ασθενής νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης χωρίς να υπάρχει καμία ανησυχία για την πορεία της υγείας του. Ο λόγος που αποφασίστηκε από τους γιατρούς να νοσηλευτεί είναι διότι είχε δερματική επιπλοκή. Παράλληλα, γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών του.

«Έχουμε εξάπλωση, ευρωπαϊκά αλλά και εγχώρια, όσον αφορά την ευλογιά των πιθήκων, όμως οι γιατροί είναι υποψιασμένοι και άμεσα στέλνουν τους ασθενείς για περαιτέρω εξετάσεις στα νοσοκομεία, ενώ και ο κόσμος θεωρώ πως είναι σωστά ενημερωμένος. Τα περισσότερα περιστατικά νοσηλεύονται κατ' οίκον. Για να κολλήσει κάποιος θέλει κοντινή επαφή και συγχρωτισμό», εξήγησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ στην Α' Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ Συμεών Μεταλλίδης.

