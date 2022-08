Κοινωνία

Λουτράκι: Υπάλληλος του Δήμου έπεσε από καλάθι γερανού και σκοτώθηκε

Τραγωδία στο Λουτράκι. Δημοτικός υπάλληλος έπεσε νεκρός εν ώρα εργασίας.Πώς συνέβη το δυστύχημα

Ένας 58χρονος υπάλληλος του δήμου Λουτρακίου έχασε τη ζωή του καθώς την ώρα που βρισκόταν επάνω σε γερανό, στην περιοχή των Ισθμίων, έπεσε στο κενό από ύψος έξι μέτρων.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείου Κορίνθου έχοντας βαριά τραύματα και λίγο αργότερα κατέληξε.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Πηγή: korinthos.tv

