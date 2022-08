Πολιτισμός

Αγγελική Βαρελλά: Πέθανε η συγγραφέας

Έφυγε από τη ζωή η συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας.

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας Αγγελική Βαρελλά, που γεννήθηκε το 1930 στη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έζησε τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον οποίο περιγράφει η ίδια στο βιβλίο της «Με το χαμόγελο στα χείλη». Το πρώτο της βιβλίο ήταν το «Η Ελλάδα και εμείς». Το βιβλίο της «Φιλενάδα, φουντουκιά μου» έχει πάρει Έπαινο Βραβείου Janusz Korczack, ενώ το βιβλίο της «Καλημέρα, Ελπίδα» έχει τιμηθεί με βραβείο του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Ήταν πτυχιούχος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για πρώτη φορά ασχολήθηκε με το παιδικό βιβλίο το 1966 και έκτοτε είχε διαρκή σε όλες τις εκδηλώσεις (σχολεία, συλλόγους γονέων, δήμους, βιβλιοθήκες κτλ.) για το παιδί και το παιδικό βιβλίο όχι μόνο στην Αθήνα αλλά σε όλη την Ελλάδα. Έχει βραβευτεί από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά, τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και το Υπουργείο Παιδείας για τα αναγνωστικά που έγραψε για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Μεταξύ άλλων βιβλίων της (από τις εκδόσεις Πατάκη, Ψυχογιός και Μεταίχμιο) είναι τα «Γελαστός και Αγέλαστος», «9 τηλεφωνήματα κι ένας λαγός», «Τι κάνεις είσαι καλά», «Ποιος παίζει μπάλα στο ταβάνι μας», «Το ποδηλατάκι-ήλιος» και «Ο μικρός ποδοσφαιριστής».

