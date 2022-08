Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε sold out με Σλάβια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν θα πέφτει... καρφίτσα στη Λεωφόρο την Πέμπτη στον αγώνα ρεβάνς του ΠαναθηναΪκού με τη Σλάβια Πράγας.

Δεν θα πέφτει... καρφίτσα την Πέμπτη (11/8, 20:30) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στον αγώνα ρεβάνς του ΠαναθηναΪκού με τη Σλάβια Πράγας για τον 3ο προκριματικό γύρου του Europa Conference League, καθώς η «πράσινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (9/8) ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη μεθαυριανή αναμέτρηση.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«H ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της 11ης Αυγούστου 2022 κόντρα στη Σλάβια Πράγας στο πλαίσιο της τρίτης προκριματικής φάσης του Europa Conference League.

Ευχαριστούμε θερμά τον κόσμο για το τεράστιο ενδιαφέρον του. Σας περιμένουμε στο γήπεδο της Λεωφόρου για τη μεγάλη μάχη του Παναθηναϊκού προκειμένου να προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης!».

Ειδήσεις σήμερα:

Αγγελική Βαρελλά: Πέθανε η συγγραφέας

Λουτράκι: Υπάλληλος του Δήμου έπεσε από καλάθι γερανού και σκοτώθηκε

Γυναικοκτονία Περιστέρι: Προφυλακιστέος ο σύντροφος της Νικολέτας