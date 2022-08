Κόσμος

Κριμαία: φονική έκρηξη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο (βίντεο)

Ο απολογισμός της έκρηξης στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ρώσων.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από έκρηξη σήμερα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Σάκι στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας, δήλωσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρώσος επικεφαλής της διοίκησης της Κριμαίας, Σεργκέι Ακσιόνοφ.

Νωρίτερα ο επικεφαλής του τμήματος Υγείας της Κριμαίας δήλωσε ότι πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στη ρωσική αεροπορική βάση προκλήθηκε από έκρηξη πυρομαχικών της αεροπορίας.

"Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφιοντόροφκα", διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργείου τονίζοντας ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

Νωρίτερα σήμερα τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφιοντόροφκα, στο δυτικό τμήμα της χερσονήσου.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Η προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία έγινε το 2014.

