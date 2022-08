Οικονομία

Διακοπή των παραδόσεων ρωσικού πετρελαίου μέσω Ουκρανίας

Αύξηση στην τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της ρωσικής εταιρείας για διακοπή της παροχής πετρελαίου μέσω Ουκρανίας.

(εικόνα αρχείου)

Η Ουκρανία έχει διακόψει τις ροές ρωσικού πετρελαίου προς την νότια Ευρώπη από τις αρχές του τρέχοντος μήνα επειδή οι δυτικές κυρώσεις δεν τις επιτρέπουν να εισπράττει τα τέλη διαμετακόμισης από την Μόσχα, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό μονοπώλιο αγωγών πετρελαίου Transneft.

Η τιμή του αργού τύπου Brent σημείωσε άλμα κατά 2 δολάρια ανά βαρέλι και διαπραγματεύτηκε κοντά στα 98 δολάρια, καθώς η είδηση ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη μείωση των ενεργειακών προμηθειών.

Η Transneft αναφέρει στην ανακοίνωση της ότι κατέβαλλε την πληρωμή για τα τέλη διαμετακόμισης του Αυγούστου στην ουκρανική διαχειρίστρια εταιρεία του αγωγού Ukrtransnafta στις 22 Ιουλίου, αλλά τα χρήματα εστάλησαν πίσω στις 28 Ιουλίου, καθώς η πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε. Αναφέρει επίσης ότι οι ροές διακόπηκαν από τις 4 Αυγούστου.

Η Gazprombank που έλαβε την πληρωμή, ανακοίνωσε ότι τα χρήματα επεστράφησαν λόγω των κυρώσεων που έχει επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Transneft.

Αντί να αποφασίζουν οι ίδιες πότε θα επιτρέψουν να γίνει η συναλλαγή, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες τώρα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση από τις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές, αναφέρει η Transneft στην ανακοίνωση της, προσθέτοντας ότι οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρώπης δεν έχουν ακόμη αποφασίσει για τους αλγορίθμους για όλες τις τράπεζες, γεγονός το οποίος περιπλέκει τις συναλλαγές.

Η Transneft εξετάζει εναλλακτικά συστήματα πληρωμών, αλλά είχε στείλει αίτημα για να επιτραπεί η συναλλαγή, αναφέρει στην ανακοίνωση του το μονοπώλιο του αγωγού.

Οι ουγγρικές εταιρείες MOL και Unipetrol, που ελέγχονται από την PKN Orlen, είναι οι πιο σημαντικοί αγοραστές πετρελαίου που διοχετεύεται μέσω του αγωγού Druzhba, που είναι γνωστός επίσης ως «αγωγός της Φιλίας», ενώ οι ρωσικές εταιρείες Lukoil, Rosneft και Tatneft είναι οι βασικοί προμηθευτές πετρελαίου.

Οι εταιρείες MOL, PKN Orlen και Ukrtransnafta, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσουν το θέμα.

Από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Δημοκρατία της Τσεχίας βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό στις προμήθειες ρωσικού αργού Ural μέσω του αγωγού Druzhba και μείωσαν τις αγορές τους σε αργό μέσω θαλάσσης.

Η μείωση της ευρωπαϊκής ζήτησης για ρωσικό πετρέλαιο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στα τέλη Φεβρουαρίου έχει ωθήσει την αξία του πετρελαίου τύπου Urals, το οποίο χρησιμοποιείται για την τιμολόγηση των παραδόσεων της Druzhba, στη μεγαλύτερη έκπτωση στην ιστορία σε σχέση με τη χρονολογημένη τιμή αναφοράς Brent.

Η Ρωσία προμηθεύει κανονικά περίπου 250.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) μέσω του νότιου σκέλους του αγωγού Druzhba.

Η Ρωσία ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως και μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου, έχει μειώσει τις ροές φυσικού αερίου που φθάνουν μέσω του αγωγού σε πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενη προβλήματα συντήρησης στην τουρμπίνα του αγωγού Nord-Stream1 καθώς και κυρώσεις εναντίον ορισμένων αγοραστών που η Μόσχα χαρακτηρίζει ως «μη φιλικούς».

