Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συμφωνία Κομισιόν - Moderna για τα νέα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέριε η συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Moderna για παράδοση εμβολίων τον Σεπτέμβριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των εθνικών αρχών στα εμβόλια κατά της Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων στις παραλλαγές εμβολίων, εφόσον εγκριθούν, τη στιγμή που τα χρειάζονται για τις εκστρατείες εμβολιασμού τους και για τη στήριξη των παγκόσμιων εταίρων τους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η εν λόγω συμφωνία θα προσαρμόσει τα αρχικώς συμφωνηθέντα συμβατικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Οι δόσεις των οποίων η παράδοση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το καλοκαίρι τώρα θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο και κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου του 2022, όταν τα κράτη μέλη θα χρειαστούν πιθανότατα πρόσθετα αποθέματα εμβολίων για τις εθνικές εκστρατείες τους και για την εκπλήρωση των διεθνών τους δεσμεύσεων για αλληλεγγύη.

Η συμφωνία διασφαλίζει επίσης ότι, εάν ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα εμβόλια λάβουν άδεια κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να λάβουν τα εν λόγω προσαρμοσμένα εμβόλια στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν αιτήματος ορισμένων κρατών μελών, η συμφωνία εξασφαλίζει επίσης από τη Moderna, 15 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις υποψήφιου αναμνηστικού εμβολίου κατά της παραλλαγής Omicron, με την επιφύλαξη της λήψης άδειας κυκλοφορίας εντός χρονοδιαγραμμάτων που θα επιτρέψουν τη χρήση των δόσεων αυτών για τις εκστρατείες εμβολιασμού τους.

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου δήλωσε: «Η αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού και λήψης αναμνηστικών δόσεων κατά της νόσου COVID-19 θα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προγραμματίζουμε από τώρα για τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Για να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κοινή μας ετοιμότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία. Εδώ περιλαμβάνονται εμβόλια προσαρμοσμένα στις παραλλαγές, όπως και όταν θα εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση στις δόσεις εμβολίων που χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή για την προστασία των πολιτών μας».

Σημειώνεται ότι στα τέλη Ιουλίου του 2022, η ΕΕ είχε εξαγάγει πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε 168 χώρες. Τα κράτη μέλη έχουν διαθέσει πάνω από 478 εκατομμύρια δόσεις, από τις οποίες περίπου 406 εκατομμύρια έχουν ήδη παραδοθεί στις αποδέκτριες χώρες (περίπου το 82% αυτών μέσω του μηχανισμού COVAX)

Ειδήσεις σήμερα:

Κριμαία: φονική έκρηξη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο (βίντεο)

Γυναικοκτονία Περιστέρι: Προφυλακιστέος ο σύντροφος της Νικολέτας

Ευλογιά των πιθήκων: Η κατάσταση της υγείας του 27χρονου