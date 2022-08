Πολιτική

Ξανθός – Κορονοϊός: η κατάργηση της καθημερινής αναφοράς δεν αποδίδει επικοινωνιακά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης κάνει λόγο ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός. Τα ζητήματα που θέτει.

«Κάθε φορά που η πανδημία είναι σε έξαρση και ο παράδοξα υψηλός αριθμός ημερήσιων θανάτων φέρνει τη χώρα μας στη χειρότερη θέση της Δυτικής Ευρώπης, ο Υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης επαναφέρει το θέμα της αλλαγής του σημερινού τρόπου καταγραφής των σχετιζόμενων με covid θανάτων, που δήθεν δίνει "ψευδώς αυξημένη" θνησιμότητα», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Ξανθός.

Όπως σημειώνει, «όταν λοιπόν δεν μπορεί να κρυφτεί η υγειονομική τραγωδία των 40-50 νεκρών/μέρα που είναι σε εξέλιξη και για την οποία η κυβέρνηση έχει βαρύτατες πολιτικές ευθύνες και όταν η κατάργηση της καθημερινής αναφοράς του ΕΟΔΥ δεν φαίνεται να αποδίδει επικοινωνιακά, έρχεται ο Υπουργός Υγείας και υιοθετεί το βασικό επιχείρημα των αρνητών της πανδημίας και των συνωμοσιολόγων! Ότι δηλαδή υπάρχουν «ψεύτικοι» θάνατοι που χρεώνονται ως covid».

Συνεχίζοντας, ο Α. Ξανθός παραθέτει τρία ζητήματα «επιστημονικής και πολιτικής ουσίας».

Πρώτον, αναφέρει: «Η Ελλάδα εφαρμόζει, όπως όλες οι χώρες της ΕΕ, το μοντέλο καταγραφής θανάτων που έχει εισηγηθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το ECDC. Τι προβλέπει αυτό το μοντέλο: «κάθε θάνατος με κλινικά συμβατή νόσο και θετικό τεστ covid, απουσία ανάρρωσης ή μιας ξεκάθαρα άσχετης με τον ιό αιτίας ( πχ τραύμα), θεωρείται θάνατος από covid». Με βάση αυτό τον ορισμό η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα πληρούν αυτά τα κριτήρια, άρα είναι θάνατοι από και όχι με covid. 'Αλλαξε πουθενά αυτή η διεθνώς αποδεκτή μεθοδολογία και δεν το ξέρουμε;».

Δεύτερον, διερωτάται: «Είναι δυνατόν μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας και εν μέσω νέου επιδημικού κύματος να αλλάζει αυθαίρετα και ατεκμηρίωτα ο τρόπος καταγραφής των θανάτων, επειδή δεν συμφέρει την κυβέρνηση; Δεν καταλαβαίνει ο Υπουργός ότι αυτό θα δώσει τη «χαριστική βολή» στην ήδη τρωθείσα αξιοπιστία της κυβέρνησης και των επιστημονικών οργάνων και θα ενισχύσει την κρίση εμπιστοσύνης της κοινωνίας;»

Και τρίτον: «Από που επιστράτευσε ο κ. Πλεύρης αυτό το διαχωρισμό (θάνατοι από και με covid) ο οποίος δεν έχει καμιά επιστημονική βάση; Γιατί είναι γνωστό ότι ο θάνατος αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο, συνήθως προκύπτει από συνδυασμό πολλαπλών υποκείμενων διαταραχών και δεν είναι πάντα προφανής η «αιτιολογική αλυσίδα» που οδηγεί σ'αυτόν. Ποιος δηλαδή μπορεί με σιγουριά να αποκλείσει ότι επηρέασε η μόλυνση με covid την τελική έκβαση μιας σοβαρής προϋπάρχουσας νόσου;».

«Για να τελειώνουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση με βάση αξιόπιστα δεδομένα, μέτρα ελέγχου της διασποράς και στήριξη του ΕΣΥ που ήδη πιέζεται και όχι εφησυχασμός και εγκληματικής ανευθυνότητας απραξία. Με «μαγείρεμα» στοιχείων και επικοινωνιακά τεχνάσματα, το μόνο που θα καταφέρει η κυβέρνηση είναι ο «εξευτελισμός της να γίνει τέλειος»! Αν και μετά την υπόθεση των υποκλοπών, δεν φαίνεται να την πολυαπασχολεί ….», καταλήγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παγώνη: Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, ο κόσμος έχει κουραστεί

Πόρτο Ράφτη: Νεκρός βρέθηκε αγνοούμενος από το Παλαιό Φάληρο

Σακελλαροπούλου για παρακολουθήσεις: Επιβάλλεται άμεση και πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης