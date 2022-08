Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ: Στην τελική ευθεία η μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού

Υπεγράφη η σύμβαση με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το ΤΑΙΠΕΔ.

Στην πιο κρίσιμη φάση για την τελική ευθεία, μπαίνει το μεγάλο έργο της μετεγκατάστασης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, καθώς ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρης Οικονόμου, υπέγραψε σήμερα σύμβαση με τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία για την υλοποίηση, με τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Η σύμβαση υπογράφηκε παρουσία του γενικού γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Κωνσταντίνου Παπαθανασίου και στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ και προβλέπει ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα αναλάβει να φέρει εις πέρας όλες τις ενέργειες για την ωρίμανση του έργου και τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσής του, για λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το έργο θα ανατεθεί σε ανάδοχο οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί μέσα από διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ το ΤΑΙΠΕΔ αναλαμβάνει και την παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, που θα συναφθεί μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου.

«'Αλλη μία κυβερνητική εξαγγελία για ένα εμβληματικής σημασίας έργο αρχίζει να υλοποιείται με την σημερινή επισφράγιση της συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το ΤΑΙΠΕΔ», δήλωσε ο κ. Οικονόμου και τόνισε: «Το στρατηγικής σημασίας έργο της μετεγκατάστασης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, πρόκειται να διαμορφώσει μια νέα σωφρονιστική πολιτική για τη χώρα και να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες και για τη διαμονή των κρατουμένων εντός σωφρονιστικών καταστημάτων, με βάση τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα».

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου κατασκευής του νέου Σωφρονιστικού Καταστήματος, που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ δίχως ΦΠΑ και εκτιμάται ότι αυτό το ποσό θα καλύψει το αρχικώς προ-εκτιμώμενο κόστος κατασκευής των εγκαταστάσεων, χωρίς να περιλαμβάνει έξοδα εξοπλισμού, λειτουργίας και συντήρησης. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις θα αναπτύσσονται σε έκταση περίπου 100 στρεμμάτων και θα περιλαμβάνουν 14 πτέρυγες, χωρητικότητας 200 ατόμων έκαστη. Θα περιλαμβάνουν, επίσης, νοσοκομειακές υποδομές, ψυχιατρική πτέρυγα, χώρους θεραπευτικών προγραμμάτων, δικαστικές αίθουσες, πτέρυγες σχολικής εκπαίδευσης, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, πειθαρχικά κελιά, εργαστήρια, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για χώρους λατρείας.

Η μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού έχει εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας με την απόφαση της 27ης Δεκεμβρίου 2021 και έχει ενταχθεί στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021.

Ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Είναι μεγάλη η ευθύνη που αναλαμβάνει η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ να φέρει εις πέρας το στρατηγικής σημασίας, όπως έχει χαρακτηρισθεί και από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή, έργο της μετεγκατάστασης του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού. Μεγάλη είναι και η τιμή μας για την εμπιστοσύνη της πολιτείας και ειδικώς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς το ΤΑΙΠΕΔ. Θα εργαστούμε με την απαραίτητη τεχνική επάρκεια και ποιότητα, που χαρακτηρίζει το στελεχιακό δυναμικό του Ταμείου, για την υλοποίηση της εν λόγω προτεραιότητας του Ελληνικού Δημοσίου και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για ένα έργο με θετικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής».

