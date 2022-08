Αθλητικά

Ελλάδα - Ισπανία: Νίκη με οδηγό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ανωτερότητα με double double του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο πρώτο φιλικό της εθνικής ενόψει Ευρωμπάσκετ κόντρα στην Ισπανία.

Μπροστά σε 17.000 θεατές στο ΟΑΚΑ, μέσα στον... Αύγουστο, η εθνική εντυπωσίασε στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας της ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2022, επικρατώντας της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας Ισπανίας, με 86-70. "One man show" από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που σημείωσε double double, με 31 πόντους (7/10 βολές, 9/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα), αλλά και 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο, 7 κερδισμένα φάουλ και 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, σε 20:33 λεπτά συμμετοχής. Η «επίσημη αγαπημένη» έπαιξε εξαιρετική άμυνα και με ομαδικότητα και ταχύτητα παρουσίασε υψηλό θέαμα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο πάντως και οι δύο ομάδες είχαν σημαντικές απουσίες.

Δεν αγωνίστηκαν οι Κώστας Σλούκας και Γιώργος Παπαγιάννης λόγω τραυματισμού, ενώ οι Μωραϊτης και Κουζέλογλου έμειναν εκτός δωδεκάδας από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό Δημήτρη Ιτούδη. Η Ισπανία παρατάχθηκε χωρίς τους Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Ρίκι Ρούμπιο, Ουσμάν Γκαρούμπα και Σέρχιο Γιουλ.

Μήνυμα μαζί με την Unicef έστειλαν πριν από το τζάμπολ ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και Χόρχε Γκαρμπαχόσα, καθώς και οι Μωραϊτης, Αλέξανδρος Αντετοκούνμπο: «Ειρήνη, για όλα τα παιδιά. Το μπάσκετ μπορεί να αλλάξει τον κόσμο».

Τον φιλικό αγώνα παρακολούθησε δια ζώσης από τις θέσεις VIP του ΟΑΚΑ ο πρόεδρος της ισπανικής Ομοσπονδίας Χόρχε Γκαρμπαχόσα, καθώς και ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Η εθνική αντιμετωπίζει την Πέμπτη (11/8, 20:30) επί ισπανικού εδάφους τους Ίβηρες, σε νέα φιλική αναμέτρηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το Ευρωμπάσκετ 2022. Ακολουθεί το τουρνουά «Ακρόπολις», από τις 17 έως τις 19 Αυγούστου, στο οποίο η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τις Πολωνία, Γεωργία και Τουρκία.

Τα δεκάλεπτα: 31-13, 50-35, 63-57, 86-70?

