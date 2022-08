Κόσμος

Κορονοϊός - Μπάιντεν: Ο επίμονος βήχας δεν τον άφηνε να εκφωνήσει την ομιλία του (βίντεο)

Αρνητικός στον κορονοϊό ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά ο βήχας επιμένει.

Ο Τζο Μπάιντεν διαγνώστηκε εκ νέου αρνητικός στην Covid-19, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ έβηχε επανειλημμένως στη διάρκεια ομιλίας του για το νομοσχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας ημιαγωγών.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν εκφώνησε ομιλία στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου ενώπιον υπουργών, μελών του Κογκρέσου και επιχειρηματιών, προτού υπογράψει το νομοσχέδιο που προβλέπει την ενίσχυση με 53 δισεκατομμύρια δολάρια της εγχώριας βιομηχανίας για την αύξηση της κατασκευής ημιαγωγών.

Σε αρκετά σημεία της ομιλίας του, ο πρόεδρος Μπάιντεν αναγκάστηκε να διακόψει, να γυρίσει στο πλάι και να βήξει βάζοντας το χέρι μπροστά στο στόμα του ή να πιεί λίγο νερό. Κάτι που, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητο και σχολιάστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ νόσησε πρόσφατα δύο φορές με Covid-19 και βρισκόταν σε καραντίνα στον Λευκό Οίκο μέχρι την Κυριακή.

«Ο πρόεδρος διαγνώστηκε αρνητικός στην Covid-19 χθες και σήμερα το πρωί», τόνισε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους δημοσιογράφους μετά την ομιλία Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν έπασχε από άσθμα στο παρελθόν, είχε πει τον περασμένο Ιούλιο ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, ο Ασίς Τζα, εξηγώντας πως είναι «επιρρεπής σε βρογχόσπασμο» και έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς συσκευές εισπνοών.