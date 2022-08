Πολιτική

ΕΥΠ: Το ΦΕΚ με τις αλλαγές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τι προβλέπει.

Δημοσιεύθηκε απόψε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τις επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Προβλέπει μεταξύ άλλων ότι ο διορισμός του διοικητή της ΕΥΠ διενεργείται μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της, και πως η υποχρέωση παροχής γνώμης σύμφωνα με την παρ. 1 καταλαμβάνει και τον υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας Διοικητή κ. Θ.Δεμίρη. Προβλέπεται επίσης και η τελική έγκριση από τον Εισαγγελέα Εφετών, επιχειρήσεων παρακολούθησης επικοινωνιών, επιστολών κλπ.

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 19, την παρ. 1 του άρθρου 44 και το άρθρο 65 του Συντάγματος.

2. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τη θέσπιση ρυθμίσεων για την ενίσχυση της ακεραιότητας στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

'Αρθρο πρώτο

Διαδικασία διορισμού Διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3649/2008 (Α' 39), το δεύτερο εδάφιο επικαιροποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο Διοικητής είναι μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό 1ο. Διορίζεται και παύεται ελεύθερα με απόφαση του αρμόδιου μέλους της Κυβέρνησης. Ο διορισμός διενεργείται μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της.».

2. Η υποχρέωση παροχής γνώμης σύμφωνα με την παρ. 1 καταλαμβάνει και τον υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση της παρούσας Διοικητή. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, άλλως ο διορισμός ανακαλείται αυτοδικαίως.

'Αρθρο δεύτερο

Διάταξη άρσης απορρήτου επικοινωνιών από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Στο τέλος της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α' 39) προστίθενται δύο εδάφια και η περ. (β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Ενεργεί, ύστερα από διάταξη του εισαγγελικού λειτουργού της παραγράφου 3 του παρόντος και τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3115/2003, άρση απορρήτου επιστολών και τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας, καθώς και καταγραφή δραστηριότητας προσώπων με ειδικά τεχνικά μέσα και ιδίως με συσκευή ήχου και εικόνας εκτός κατοικίας. Η διάταξη αυτή υποβάλλεται προς έγκριση μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών. Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από την έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών.».

'Αρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

