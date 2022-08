Κοινωνία

Αιγάλεω: Μυστήριο με αρπαγή βρέφους - Τι ισχυρίζονται οι συλληφθέντες

Μία περίεργη υπόθεση εξετάζει η ΕΛΑΣ. Δύο συλλήψεις ύστερα από κατγγελία για αρπαγή βρέφους. Τι "βλέπουν" οι Αρχές.

Μία περίεργη υπόθεση, που ενδέχεται να συνδέεται με εμπόριο βρεφών, απασχολεί τις αστυνομικές Αρχές. Όλα ξεκίνησαν στο Αιγάλεω, όταν αστυνομικοί της δημοτικής αστυνομίας εντόπισαν δύο άνδρες που κρατούσαν ένα βρέφος 8 μηνών, να κινούνται κοντά στον σταθμό του Μετρό “Αγία Μαρίνα”.

Το γεγονός ότι δεν υπήρχε γυναίκα μαζί τους, κίνησε την υποψία των δημοτικών αστυνόμων που τους προσέγγισαν και άρχισαν να τους κάνουν ερωτήσεις, ενώ απευθύνθηκαν και στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

Αρχικά, οι δύο άνδρες απάντησαν ότι η μητέρα τους έδωσε το βρέφος προκειμένου να το πάνε μία βόλτα. Στη συνέχεια, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες είπαν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο ότι η μητέρα τους παρέδωσε το βρέφος προκειμένου να το πουλήσουν έναντι 50.000 ευρώ.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για αρπαγή. Την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Ανηλίκων της Ασφάλειας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι άλλαξαν τους ισχυρισμούς τους και υποστήριξαν εκ νέου ότι η μητέρα τους έδωσε το μωράκι να το πάνε βόλτα.

