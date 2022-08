Κόσμος

Ιταλία: Καταρρακτώδεις βροχές παρέσυραν δεκάδες αυτοκίνητα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμαρχος της κωμόπολης Μοντεφόρτε ζήτησε από τους κατοίκους να μη βγουν από τα σπίτια τους, ενώ η κακοκαιρία συνεχίζεται.

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε αργά χθες το απόγευμα την περιοχή Ιρπίνια της Κάτω Ιταλίας και όπως μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της χώρας «σχεδόν από θαύμα, αποφεύχθηκαν τραγικές συνέπειες».

Στην κωμόπολη Μοντεφόρτε Ιρπίνο, εξαιτίας ισχυρής βροχόπτωσης, τα ορμητικά νερά παρέσυραν δεκάδες σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Ο δήμαρχος ζήτησε από τους κατοίκους να μη βγουν από τα σπίτια τους και μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Πολλές οικογένειες αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους, με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας. Μερικοί οδηγοί επιχείρησαν να μετακινήσουν τα αυτοκίνητά τους, αλλά σχεδόν όλοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ακραία καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να πλήξουν την περιοχή της Ιρπίνια, μέχρι και σήμερα το βράδυ.

Flood in Italy due to non stop heavy rain pic.twitter.com/caxRVouvkF — ahmad usmani (@usmani77) August 9, 2022

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) August 9, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Σηκουάνας – φάλαινα Μπελούγκα: Έβγαλαν με δίχτυ το κήτος από τα νερά

Καιρός: Ηλιοφάνεια, βοριάδες και τοπική συννεφιά την Τετάρτη