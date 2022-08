Κοινωνία

Φωτιές: Η εικόνα από Δομοκό και Σαμοθράκη

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε Δομοκό και Σαμοθράκη. Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα. Οι περιοχές που κινδυνεύουν σήμερα με φωτιά.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατά την διάρκεια της νύχτας στο Δομοκό Φθιώτιδας και στην Σαμοθράκι.

Φωτιά στο Δομοκό

Σε εξέλιξη για δεύτερο 24ωρο βρίσκεται η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Τ.Κ. Πετρωτού στον Δομοκό Φθιώτιδας το βράδυ της Δευτέρας 8 Αυγούστου.

Από χθες το απόγευμα επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 16 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό.

Συνδρομή παρέχουν εθελοντές πυροσβέστες καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης από τις Περιφέρειες της χώρας παρέχουν βοήθεια συνολικά 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα. Συγκεκριμένα ανά περιφέρεια:

10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από την Κεντρική Μακεδονία

16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα από τη Δυτική Μακεδονία

10 πυροσβέστες με 5 οχήματα από Ήπειρο

18 πυροσβέστες με μια 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 6 οχήματα από Θεσσαλία

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τ/Κ Πετρωτού του δήμου Δομοκού Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2022

Σε ύφεση η φωτιά στη Σαμοθράκη

Σε ύφεση είναι η φωτιά στη Σαμοθράκη που ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης, στην περιοχή Πηγές Γριάς Βάθρας Πρίνος, μια ιδιαίτερα δύσβατη δασική περιοχή του νησιού.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και πάλι οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης σε μια προσπάθεια να τεθεί η φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πυροσβέστες, εθελοντές αλλά και εργαζόμενοι του δήμου Σαμοθράκης παρέμειναν στην περιοχή, ανοίγοντας αντιπυρικές ζώνες ώστε να ελεγχθούν οι μικρές εστίες της φωτιάς.

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν επιχειρήσει μέχρι στιγμής: 35 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων συμπεριλαμβανόμενων και 11 πυροσβεστών που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Αλεξανδρούπολη καθώς και τέσσερα οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ υπήρξε και συνδρομή από πεζοπόρο τμήμα του Ελληνικού Στρατού που αποτελούνταν από 10 στελέχη καθώς και εθελοντές πυροσβέστες.

Πολύ υψηλός ικίνδυνος και σήμερα για φωτιά

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4) στις εξής περιοχές:

• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου)

• Περιφέρεια Αττικής

• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας, ΠΕ Βοιωτίας)

• Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας)

• Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου (ΠΕ Χίου)

