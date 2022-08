Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από βομβαρδισμούς στη Ντνιπροπετρόφσκ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες νεκροί σε βομβαρδισμούς της Ρωσίας στη Ντνιπροπετρόφσκ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Βομβαρδισμοί της Ρωσίας στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της κεντρικής Ουκρανίας στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, αναθεωρώντας προς τα κάτω τον απολογισμό που είχε δώσει αρχικά, ο οποίος έκανε λόγο για 21 θύματα.

Ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή της Νικόπολης και άλλοι 10 στην πόλη Μάργανετς, ανέφερε αρχικά ο αξιωματούχος μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ωστόσο, με νεότερη ανάρτησή του διευκρίνισε ότι οι νεκροί είναι 11 συνολικά, χωρίς να εξηγήσει ποια από τις πρώτες πληροφορίες ήταν ανακριβής.

11 dead and 13 wounded as a result of overnight shelling in Dnipropetrovsk region ??

The Russians twice shelled residential areas of Nikopol district with "Grads"!?#UkraineRussiaWar #Ukraine? #UkraineWillWin #russiaisnotaterroriststate #Dnipro #Nikopol pic.twitter.com/VWB96x9QTn — The Ukrainian Post (@ThePostUkraine) August 10, 2022

Ζελένσκι: Ο πόλεμος της Ρωσίας πρέπει να τελειώσει με την απελευθέρωση της Κριμαίας

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε στο διάγγελμά του χθες βράδυ ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία δεν θα τελειώσει προτού η χερσόνησος της Κριμαίας, στη Μαύρη Θάλασσα, που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014, απελευθερωθεί.

«Η Κριμαία είναι ουκρανική και δεν θα την εγκαταλείψουμε ποτέ», είπε.

«Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας δεν μπορεί να είναι ασφαλής όσο η Κριμαία είναι κατεχόμενη. Δεν θα υπάρξει σταθερή και διαρκής ειρήνη σε πολλές χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο όσο η Ρωσία είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη χερσόνησό μας ως στρατιωτική βάση της».

«Αυτός ο ρωσικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας και ολόκληρης της ελεύθερης Ευρώπης άρχισε με την Κριμαία και πρέπει να τελειώσει με την Κριμαία — με την απελευθέρωσή της», επέμεινε ο κ. Ζελένσκι.

In the #Nikopol district, #Dnipropetrovsk region, the #Russian army killed 11 people and wounded 13.



Various houses and gas furnaces were damaged. Up to a thousand people are without gas, reports the regional military administration - UKraine Media#Ukraine #Russia pic.twitter.com/YlhvluJ45G

— The HbK (@The5HbK) August 10, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Αλεξάνδρα Χοροζίδου: 41χρονη μητέρα 9 παιδιών πήρε το πτυχίο της με άριστα!

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων μεταναστών

Σηκουάνας – φάλαινα Μπελούγκα: Έβγαλαν με δίχτυ το κήτος από τα νερά