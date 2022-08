Αθλητικά

Τορόντο: Η Σάκκαρη προκρίθηκε στους “16”

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια χρειάστηκε περισσότερο από 2 ώρες για να κάμψει την αντίσταση της Αμερικανίδας, Σλόαν Στίβενς.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, προκρίθηκε στις «16» του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Τορόντο, καθώς για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης, επικράτησε 6-2, 4-6, 6-2 της Αμερικανίδας, Σλόαν Στίβενς (Νο 59 στον κόσμο).

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, χρειάσθηκε δύο ώρες και 10 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση της 29χρονης Αμερικανίδας. Στο πρώτο σετ, η Σάκκαρη κυριάρχησε και με δύο μπρέικ (3-1, 6-2) έφθασε με άνεση στο 1-0, μετά από 33 λεπτά. Η Στίβενς αντέδρασε και «έσπασε» νωρίς το σέρβις της αντιπάλου της (0-1, 1-4), με αποτέλεσμα να αξιοποιήσει αυτό το πλενοέκτημα και παρά το μπρέικ της Σάκκαρη στο 5-3, να πάρει το δεύτερο σετ με 6-4, σε 54 λεπτά.

Η Σάκκαρη δήλωσε πρόσφατα, πως «θα δείτε μία άλλη Μαρία» το αμέσως επόμενο διάστημα και φρόντισε να επιβεβαιώσει τα λεγόμενα της. Στο έκτο γκέιμ του τρίτου και καθοριστικού σετ, έκανε μπρέικ στην Αμερικανίδα και έφθασε εύκολα στην νίκη (σ.σ. με νέο μπρέικ στο 6-2), μετά από 43 λεπτά.

Επόμενη αντίπαλος για την Ελληνίδα τενίστρια, θα είναι η νικήτρια του αγώνα, ανάμεσα στην Αμερικανίδα, Αμάντα Ανισίμοβα (Νο 22) και την Τσέχα, Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο 14).

