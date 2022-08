Τεχνολογία - Επιστήμη

Έλον Μάσκ - Tesla: Γιατί πούλησε μετοχές του Ομίλου

Ο δισεκατομμυριούχος και επικεφαλής της Tesla Ελον Μασκ πούλησε μετοχές του Ομίλου σχεδόν 7 δις δολαρίων. Τί είπε για twitter.

Ο Ελον Μασκ πούλησε μετοχές του ομίλου Tesla ύψους σχεδόν 7 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Το εγγραφο δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον ιστότοπο αυτής της τελευταίας.

Ο δισεκατομμυριούχος και επικεφαλής της Tesla Ελον Μασκ, ο οποίος βρίσκεται σε νομική αντιπαράθεση γύρω από την εξαγορά του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Twitter, πούλησε από τις 5 ως τις 9 Αυγούστου περίπου 7,9 εκατομμύρια μετοχές της Tesla, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό.

Γιατί ο Ελον Μασκ πούλησε τις μετοχές

Στο λογαριασμό του στο Twitter, ο Ελον Μασκ εξήγησε πως θέλησε «να αποφύγει μια επείγουσα πώληση τίτλων της Tesla», σε περίπτωση που βρεθεί υποχρεωμένος να εξαγοράσει το Twitter και ορισμένοι από τους οικονομικούς εταίρους του δεν ακολουθήσουν ως το τέλος. Ο Ελον Μασκ είχε υπογράψει τον Απρίλιο μια συμφωνία 44 δισεκ. δολαρίων για την εξαγορά αυτού του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, πριν σπάσει μονομερώς τη συμφωνία στις αρχές Ιουλίου.

Ο Ελον Μασκ εκτιμά πως το Twitter είπε ψέματα όσον αφορά την αναλογία των πλαστών λογαριασμών και των σπαμ στην πλατφόρμα του και υποστηρίζει μάλιστα πως το μέσο κοινωνικής δικτύωσης «εξαπάτησε» δηλώνοντας εσκεμμένα περισσότερους λογαριασμούς. Τον Απρίλιο, ο επικεφαλής της Tesla είχε ήδη πουλήσει μετοχές του ομίλου του ύψους περίπου 8,5 δισεκ. δολαρίων για να προετοιμάσει την εξαγορά του Twitter.

