Μέδουσες γέμισαν τα νερά της Χαλκίδας (βίντεο)

Σπάνιο φαινόμενο στην Χαλκίδα. "Στρατός" από μέδουσες διασχίζει με ταχύτητα τα νερά...

Στη γέφυρα της Χαλκίδας, μια ατελείωτη «στρατιά» από μέδουσες διασχίζει το στενό, κινούμενη από τον Βόρειο Ευβοϊκό στο Νότιο Ευβοϊκό, παρασυρόμενη από την παλίρροια.

Η ταχύτητά τους είναι εξαιρετικά μεγάλη καθώς το ρεύμα του καναλιού του Ευρίπου είναι ισχυρό.

Η ροή τους είναι συνεχής και δεν ξέρουμε για πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο. Ίσως εντάσσεται στο πλαίσιο του γεγονότος ότι φέτος υπάρχει μεγάλη έξαρση των μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες.



Οι συγκεκριμένες μέδουσες είναι του είδους «καφέ μέδουσα» ή «τηγανητό αυγό» ευρέως γνωστή ως σαλούφα, (επιστημονική ονομασία: Cotylorhiza tuberculata). Είναι ένα είδος μέδουσας του φύλου Cnidaria. Συναντάται συχνά στη Μεσόγειο Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος και την Αδριατική Θάλασσα. Μπορεί να φτάσει τα 40 εκατοστά σε διάμετρο, αλλά το πλάτος της είναι συνήθως μικρότερο από 17 εκατοστά. Φαίνεται ότι το τσίμπημα αυτής της μέδουσας έχει πολύ μικρή ή καθόλου επίδραση στον άνθρωπο.

Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει αλλεργίες στους πιο ευαίσθητους ανθρώπους, οι οποίες συνήθως συνεπάγονται κνησμό και ξύσιμο στην περιοχή του τσιμπήματος. Ο λείος, υπερυψωμένος κεντρικός θόλος του κνιδάριου περιβάλλεται από έναν δακτύλιο που μοιάζει με υδρορροή. Τα περιθωριακά του πτερύγια είναι επιμήκη και υποορθογώνια. Κάθε στόμιο διχάζεται κοντά στη βάση του και διακλαδίζεται αρκετές φορές. Εκτός από ορισμένα μεγαλύτερα εξαρτήματα, υπάρχουν πολλά μικρά, σε σχήμα ρόπαλου, που φέρουν άκρα που μοιάζουν με δίσκους.

Πηγή: eviathema.gr

