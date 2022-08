Πολιτική

Novartis: Ο Λοβέρδος απαλλάχθηκε από την κατηγορία της δωροληψίας

Με το απαλλακτικό βούλευμα ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος των ερευνών για τυχόν εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση.

Την απαλλαγή του πρώην Υπουργού Υγείας και νυν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδου από την κατηγορία της δωροληψίας για την υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ αποφάσισε ομόφωνα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Το τριμελές δικαστικό συμβούλιο με εισηγητή τον Πρωτοδίκη Αθανάσιο Μαρνέρη υιοθέτησε την σχετική πρόταση της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Μαρίας Κάψου, η οποία είχε ζητήσει να μην γίνει κατηγορία σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου.

Με το απαλλακτικό βούλευμα ουσιαστικά κλείνει ο κύκλος των ερευνών για τυχόν εμπλοκή πολιτικών προσώπων στην υπόθεση ΝΟΒΑΡΤΙΣ, που είχε ανοίξει τον Φεβρουάριο του 2018 με τη διαβίβαση στη Βουλή από την Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς της σχετικής δικογραφίας με τα ονόματα των δέκα πολιτικών προσώπων, καθώς ο φάκελος για τον Ανδρέα Λοβέρδο ήταν ο μοναδικός που παρέμενε εκκρεμής στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σκεπτικό του βουλεύματος επισημαίνεται ότι δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να στηριχτεί δημόσια στο ακροατήριο η κατηγορία σε βάρος του Ανδρέα Λοβέρδου για την αξιόποινη πράξη της δωροληψίας πολιτικού προσώπου κατ’ εξακολούθηση , που κατά την κατηγορία φέρεται να είχε τελεστεί στην Αθήνα το χρονικό διάστημα από 1.4.2011 έως 17.5.2012.

Παράλληλα, οι δικαστές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτει ποινική ευθύνη του Α.Λοβέρδου για την υπερτιμολόγηση των επίδικων φαρμάκων της NΟΒΑΡΤΙΣ, αφού από το σύνολο των αποδεικτικών μέσων δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη επαρκών ενδείξεων που να στηρίζουν την κατηγορία εναντίον του πρώην υπουργού.

Τέλος, στο βούλευμα γίνεται αξιολόγηση των καταθέσεων των προστατευομένων μαρτύρων με τις κωδικές ονομασίες «Αικατερίνη Κελέση» και «Μάξιμος Σαράφης». Οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι οι ένορκες καταθέσεις είναι αόριστες ,με την έννοια ότι δεν συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα περιστατικά, τόπο, χρόνο, λοιπές περιστάσεις δωροληψίας , ούτε προσδιορίζεται το ακριβές ποσό αυτής , οι ίδιοι δε , δεν ήταν ούτε αυτόπτες , ούτε αυτήκοοι μάρτυρες.

