Μπαρτσελόνα: Ο Πικέ προσφέρθηκε να παίξει δωρεάν!

Οι σπουδαίες μεταγραφές που έκαναν το καλοκαίρι οι Καταλανοί έχουν προκαλέσει οικονομική πίεση και αναζητούνται τρόποι εκτόνωσης.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα, τελεί υπό οικονομική πίεση, καθώς μετά την απόκτηση των Λεβαντόφσκι, Κουντέ, Κεσιέ, Κρίστενσεν και Ραφίνια, αλλά και τον Ντεμπελέ που ανανέωσε το συμβόλαιο του, θα πρέπει να υπάρξουν αποχωρήσεις, προκειμένου να μειωθεί το μισθολογικό κόστος.

Ειδικά από την στιγμή που σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Sport», ο πρόεδρος, Ζοάν Λαπόρτα πιστεύει ότι υπήρξαν «σκιές» από την πλευρά της πρώην διοίκησης γύρω από τις επεκτάσεις συμβολαίων με τους Φρένκι ντε Γιονγκ, Ζεράρ Πικέ, Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν και Κλεμάν Λενγκλέ.

Για το λόγο αυτό, οι διοικούντες τον ιστορικό σύλλογο, έχουν προειδοποιήσει τους βασικούς... ενδιαφερόμενους, ότι επιθυμεί να ακυρώσει αυτά τα συμβόλαια και να υπάρξει νέα συμφωνία με τους παίκτες. Εκτός από τον Τερ Στέγκεν, ο οποίος θα ήταν έτοιμος να αναθεωρήσει τις αποδοχές του προς τα κάτω, ο Ζεράρ Πικέ, ο οποίος είχε ήδη συμφωνήσει να μειώσει τον μισθό του από πέρυσι, φέρεται διατεθειμένος να κάνει ακόμη μια «χειρονομία καλής θέλησης».

Όπως χαρακτηριστικά αποκαλύπτει, η ισπανική εφημερίδα «AS», ο έμπειρος αμυντικός έχει προτείνει στους διοικούντες να παίξει εφέτος, δωρεάν! Πρόκειται, για μία «τρελή χειρονομία», την οποία εκτίμησαν ιδιαιτέρως οι υπεύθυνοι του συλλόγου και όπως ήταν λογικό, αρνήθηκαν.

