Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία στον Βόλο: Σε ασφαλή χώρο η 26χρονη και το παιδί της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 26χρονη, κατήγγειλε τον σύντροφό της ότι απείλησε να την σκοτώσει...

Η 26χρονη γυναίκα, η οποία έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο, βρίσκεται πλέον σε ασφαλή χώρο, μετά από πρωτοβουλία της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρίας Συρεγγέλα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το γραφείο Τύπου της υφυπουργού, η ίδια επικοινώνησε με την γυναίκα, μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό, κατευθύνοντάς την για τις δυνατότητες που έχει και δίνοντάς τις όλες τις πληροφορίες για τις δομές που υπάρχουν και μπορούν να την στηρίξουν. Επιπλέον, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι διαδικασίες, με την συγκατάθεση της γυναίκας, για την άμεση απομάκρυνση της ίδιας και του παιδιού της, ώστε να μην κινδυνεύσουν περαιτέρω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου, το πρώτο εξάμηνο του 2022, 241 γυναίκες θύματα βίας έχουν κατευθυνθεί σε δομές φιλοξενίας, λαμβάνοντας πολύπλευρη κάλυψη, ώστε να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα της καθημερινότητάς τους.

Το χρονικό

Χθες ο 36χρονος κάθισε στο εδώλιο του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, που του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών, με τριετή αναστολή και δυνατότητα έφεσης, όπως και έπραξε ο καταδικασθείς, που αφέθηκε κατόπιν ελεύθερος. Το δικαστήριο έκανε αποδεκτή την εισαγγελική πρόταση και τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή βία και απειλή, ωστόσο, τον απάλλαξε από την κατηγορία της εξύβρισης.

Ωστόσο, αυτή την αγωνία και τον φόβο της γυναίκας που απειλήθηκε η ζωή της με κατσαβίδι αφουγκράστηκε ο Εισαγγελέας του Βόλου και με παρέμβασή του, δόθηκε εντολή φρούρησης του σπιτιού της 26χρονης, μέχρι ο κατηγορούμενος προσέλθει στο σπίτι που έμεναν, για να πάρει παρουσία μάρτυρα τα πράγματά του.

Ο καταδικασθείς απολογούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής βίας και δήλωσε μεταξύ άλλων πως δεν επιθυμεί άλλο την κοινή συμβίωση και ότι θα πάρει τα πράγματά του και θα αναζητήσει αλλού στέγη.

Ωστόσο η 26χρονη Κ.Π. δηλώνει ανήσυχη για τη ζωή της, καθώς ο 36χρονος είχε κάνει τα ίδια πολλές φορές στο παρελθόν, όπως υποστήριξε, σύμφωνα με το e-thessalia. Μάλιστα, ξέσπασε σε αναφιλητά μέσα στο δικαστήριο, ενώ εκτός δικαστικής αίθουσας δήλωσε φοβισμένη. «Μην τον πιστεύετε. Θα το ξανακάνει… Να ξέρετε ότι σύντομα θα κάνετε ρεπορτάζ για εμένα. Θα με σκοτώσει. Ποιος θα με προστατεύσει εμένα τώρα, που θα έρθει στο σπίτι μου και θα κάνει ξανά φασαρίες ή που μπορεί να με σκοτώσει; Φοβάμαι για τη ζωή μου και για το παιδί μου», είπε.

Σημειώνεται πως στις 26 Σεπτεμβρίου ο 36χρονος θα καθίσει εκ νέου στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς εκκρεμούν άλλες δύο μηνύσεις της συντρόφου του εναντίον του για ενδοοικογενειακή βία και κλοπή.

Η 26χρονη μητέρα χαρακτήρισε λάθος τη δικαστική απόφαση, καθώς δεν επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα όρος να μην προσεγγίζει το σπίτι της και αναφέρθηκε σε όλα όσα προηγήθηκαν του τελευταίου επεισοδίου.

«Πριν μία εβδομάδα με έπνιγε κάτω και η γειτονιά κάλεσε την αστυνομία… Δουλεύω τρεις εβδομάδες και με απειλεί να μου βάλει φωτιά στο μηχανάκι. Μου λέει συνεχώς, θα πας εκεί που πήγαν και οι άλλες. Μου έβαλε το κατσαβίδι στον λαιμό… Του είπα να μου δώσει χρήματα και μου είπε δεν σου δίνω μία… Λογομαχήσαμε, μ’ έπιασε από τον λαιμό… Όσες φορές απευθύνθηκα στις αρχές, ζητώντας προστασία, ένιωσα πως δεν είχα την καθοδήγηση που πρέπει, ώστε να νιώσω ασφαλής», κατέληξε η 26χρονη η οποία έχει χάσει προ ετών σε τροχαίο τον αδερφό της, δηλώνοντας πως δεν έχει χρήματα να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του συντρόφου της, ενώ δεν είχε και συνήγορο υποστήριξης κατηγορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέδουσες γέμισαν τα νερά της Χαλκίδας (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Γκιγκς: Συγκλονίζει η πρώην του μιλώντας για τον εφιάλτη που έζησε

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου με ανηλίκους