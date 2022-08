Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Σχέδιο για να ξεκινήσει νωρίτερα

Η τελετή έναρξης και η «σπαζοκεφαλιά» με τους αγώνες που θα διεξάγονταν πριν από αυτήν.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ θα ξεκινήσει μια ημέρα νωρίτερα (20/11) από το προγραμματισμένο (21/11), εάν η FIFA συμφωνήσει σε ένα σχέδιο για τη διεξαγωγή της τελετής έναρξης και του πρώτου αγώνα της διοργανώτριας χώρας την Κυριακή 20 Νοεμβρίου, όπως ανέφερε πηγή στο Reuters.

Το αρχικό σχέδιο ήταν η τελετή έναρξης να πραγματοποιηθεί πριν από τον αγώνα του Κατάρ εναντίον του Ισημερινού στις 21 Νοεμβρίου, κάτι που δημιούργησε την ασυνήθιστη κατάσταση διεξαγωγής δύο αγώνων πριν από την τελετή έναρξης.

Κανονικά η τελετή διεξάγεται πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα του τουρνουά.

Ο αγώνας του 1ου ομίλου μεταξύ Σενεγάλης-Ολλανδίας και ο αγώνας του 2ου ομίλου μεταξύ Αγγλίας και Ιράν ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί πριν από την τελετή τη Δευτέρα.

Το σχέδιο πρέπει να ψηφιστεί από τους επικεφαλής των έξι περιφερειακών συνομοσπονδιών της FIFA και τον πρόεδρο Τζάνι Ινφαντίνο, αλλά, παρά την καθυστερημένη ειδοποίηση, αναμένεται να στηριχθεί.

Η μετάβαση σε τελετή έναρξης και παιχνίδι στις 20 Νοεμβρίου θα επιτρέψει στον αγώνα Σενεγάλης-Ολλανδίας, που ήταν προγραμματισμένος για τις 13:00 τοπική ώρα στις 21 Νοεμβρίου, να ξεκινήσει αργότερα μέσα στην ημέρα. Οι αγώνες του 2ου ομίλου εκείνη την ημέρα δεν θα επηρεαστούν.

