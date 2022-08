Πολιτική

Ανδρουλάκης για παρακολουθήσεις: Δεν θα δεχθώ ενημέρωση στο αυτί και αλλοίωση στοιχείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση για όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα με την παρακολούθηση του κινητού του. Αναλυτικά η δήλωσή του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του επισημαίνει ότι «αν δεν ήμουν ευρωβουλευτής, σήμερα μαζί με μένα και ολόκληρος ο ελληνικός λαός δεν θα γνωρίζαμε τις παρακρατικές μεθόδους, που χρησιμοποίησε η σημερινή κυβέρνηση. Δεν θα γνωρίζαμε ότι τον Σεπτέμβριο του 2021 λίγο μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς μου για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, ξεκίνησε να με παρακολουθεί η ΕΥΠ και λίγες μέρες μετά έγινε απόπειρα παγίδευσης μου με το λογισμικό Predator.

Από το δημόσιο λόγο διαφεύγει ότι αυτή την κρίσιμη περίοδο για την δημοκρατική παράταξη, η ΕΥΠ μέσω της δικής μου παρακολούθησης, παρακολουθούσε και ένα ολόκληρο κόμμα, πρώην πρωθυπουργούς, βουλευτές, και μέλη του κόμματος, που συνομιλούσαν μαζί μου σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις εξελίξεις. Άρα δεν παγίδευαν μόνο εμένα αλλά ένα ολόκληρο δημοκρατικό κόμμα».

«Σε όλα αυτά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και οι ελάχιστοι πλέον υπερασπιστές του κ. Μητσοτάκη, ακόμα και εντός του κόμματος του, επιμένουν ότι φταίω εγώ που "δεν πάω να με ενημερώσουν"», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης και προσθέτει:

«Βάσει της εμπειρίας μου από τις αποστολές του Ευρωκοινοβουλίου σε χώρες, που οι κυβερνήσεις τους χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές, συνηθίζεται να εμφανίζεται το θύμα ως θύτης, μη συνεννοήσιμος, μη συνεργάσιμος και εχθρός εν τέλει της ασφάλειας του κράτους. Ο στόχος προφανής: να γίνουν ανεκτές από την κοινή γνώμη τέτοιες σκοτεινές μεθοδεύσεις».

Ο Ν. Ανδρουλάκης τονίζει στη συνέχεια της δήλωσής του: «Κύριε Μητσοτάκη, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά:

Εσείς με παρακολουθούσατε παράνομα με την ΕΥΠ. Εσείς καθυστερείτε την έρευνα για το κατασκοπευτικό "υπερόπλο" Predator στην Ελλάδα, με το οποίο έγινε απόπειρα παγίδευσής μου και θύμα του έπεσε ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Ως τώρα δεν έχει ελεγχθεί η εταιρεία, που φέρεται να σχετίζεται με αυτό. Εσείς αποφεύγετε να απαντήσετε στη διαβολική σύμπτωση πως ελάχιστες ημέρες αφού ξεκίνησε η παρακολούθηση της ΕΥΠ, έγινε η επίθεση σε βάρος μου με το Predator. Εσείς αποφεύγετε να δημοσιοποιήσετε ποιος είναι ο σοβαρός λόγος που με καθιστούσε εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο "εθνικό κίνδυνο". Άραγε γιατί δεν ήμουν τα προηγούμενα 7 χρόνια ως ευρωβουλευτής και πώς αυτός ο "εθνικός κίνδυνος" ξεκινά με την υποψηφιότητά μου και παύει να υφίσταται λίγες μέρες μετά την εκλογή μου στην προεδρία του Κινήματος; Όλα αυτά είναι μία σατανική σύμπτωση ή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πολιτικής εξόντωσης;».

«Ξεκαθαρίζω σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να μπω σε προφορική συζήτηση με τις αρχές της ΕΥΠ, που λειτούργησαν παρά το Σύνταγμα και τους νόμους» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και προσθέτει: «Δεν θα νομιμοποιήσω τις παράνομες πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη συμμετέχοντας σε μια εξωθεσμική διαδικασία, που δεν είναι ούτε νόμιμη ούτε ηθική. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους υπουργούς, που ισχυρίζονται ότι δεν συνεργάζομαι και δηλώνουν ταυτόχρονα ότι μπορεί να έχει καταστραφεί ο φάκελος της παρακολούθησής μου. Είναι οι ίδιοι που δεν σεβάστηκαν το ελληνικό κοινοβούλιο και παραπλάνησαν τον ελληνικό λαό κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Δεν πρόκειται να δεχθώ ενημέρωση "στο αυτί". Δεν πρόκειται να ανεχθώ "απώλεια" ή αλλοίωση στοιχείων. Δεν θα παίξω το παιχνίδι της συνωμοσιολογίας με τις διαρροές για ξένες χώρες. Σας διέψευσαν εκθέτοντάς σας οι πρεσβείες της Αρμενίας και της Ουκρανίας.

Ζητώ να διαβιβαστεί αμέσως το σύνολο του φακέλου στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να ενημερωθούν με τον πιο επίσημο τρόπο η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους λόγους της παράνομης και αντισυνταγματικής παρακολούθησής μου από την ΕΥΠ.

Αποδείξατε στην πράξη πόσο προσχηματικές ήταν οι εξαγγελίες σας για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΥΠ φέρνοντας μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου χωρίς διαβούλευση και διατηρώντας το στρεβλό καθεστώς υπαγωγής της Υπηρεσίας στο πρωθυπουργικό γραφείο και τη διάταξη για μη ενημέρωση του παρακολουθούμενου για λόγους εθνικής ασφαλείας.

Προσπαθήσατε όπως αποδεικνύουν τα γεγονότα, να θέσετε σε ομηρία εμένα και μία ολόκληρη Παράταξη για να πετύχετε τους σκοτεινούς σας σκοπούς. Όχι μόνο αποτύχατε παταγωδώς εκθέτοντας διεθνώς τη χώρα, αλλά σήμερα αυτή η περήφανη Παράταξη μαζί με την πλειοψηφία του δημοκρατικού κόσμου της χώρας, σας δείχνει την πόρτα της εξόδου από την εξουσία».

Σε απάντησή του προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, ο Γιάννης Οικονόμου, αναφέρει: «Aπό την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το ζήτημα, η Κυβέρνηση το δημοσιοποίησε και επεδίωξε απολύτως θεσμικά δια του Υπουργού Επικρατείας να επικοινωνήσει με τον κ. Ανδρουλάκη προκειμένου να ενημερωθεί από τον νέο Διοικητή της ΕΥΠ. Ο κ. Ανδρουλάκης εξακολουθεί να αρνείται. Αντ΄αυτού με καθημερινές δηλώσεις του, επιχειρεί την εργαλειοποίηση ενός, όντως, πολύ σημαντικού θέματος. Η Κυβέρνηση δεν θα συνεχίσει αυτή τη στείρα ανταλλαγή δηλώσεων. Η συνέχεια θα δοθεί, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στη Βουλή».





Ειδήσεις σήμερα:

Μέδουσες γέμισαν τα νερά της Χαλκίδας (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία - Γκιγκς: Συγκλονίζει η πρώην του μιλώντας για τον εφιάλτη που έζησε

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου με ανηλίκους