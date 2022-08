Αθλητικά

Φερνάντο Τσαλανά: Η Μπενφίκα θρηνεί τη “μορφή” της

Ένας από τους πιο «πιστούς» παίκτες της Μπενφίκα έφυγε από τη ζωή, συγκλονίζοντας το σύλλογο.

Πέθανε χθες το βράδυ σε ηλικία 63 ετών ο Φερνάντο Τσαλάνα, μια εμβληματική μορφή της Μπενφίκα, τη φανέλα της οποίας φόρεσε για 13 σεζόν.

«Ένα από τα μεγάλα και αιώνια ονόματα της Μπενφίκα, εντάχθηκε στον σύλλογο σε ηλικία 15 ετών και τον εκπροσώπησε, αρχικά ως παίκτης, για 13 σεζόν (1974-1984 και 1987-1990) και στη συνέχεια, εδώ και πολλά χρόνια, σε άλλες θέσεις (σ.σ: ως προπονητής νέων και στη συνέχεια ως βοηθός αρκετών προπονητών στην πρώτη ομάδα). Γεννημένος στο Μπαρέιρο στις 10 Φεβρουαρίου 1959, ο Φερνάντο Τσαλάνα φόρεσε επίσημα γα πώτη φορά τη φανέλα της Μπενφίκα στις 7 Μαρτίου 1976, σε ηλικία 17 ετών και 25 ημερών. Μέχρι εκείνη την ημερομηνία, κανένας τόσο νέος δεν είχε παίξει ποτέ στην 1η κατηγορία της Πορτογαλίας» αναφέρει στην ιστοσελίδα της η Μπενφίκα.

Με το παρατσούκλι "Pequeno Genial" (μικρός μεγάλος), ο Τσαλάνα «έγραψε» 37 εμφανίσεις με την εθνική Πορτογαλίας, από την Μπενφίκα μετακόμισε στο Μπορντό (το 1984/1985), όπου έμεινε για τρία χρόνια, πριν επιστρέψει στην Μπενφίκα (από το 1987 έως το 1990). Ακολούθησε η Μπελενένσες (1990/1991) και έκλεισε την καριέρα του στην Εστρέλα Αμαδόρα (1991/1992).

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τη λύπη του για τον θάνατο του Φερνάντο Τσαλάνα, τονίζοντας ότι «προσέφερε τόσα πολλά στο διεθνές κύρος του πορτογαλικού ποδοσφαίρου».

Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Προεδρίας, ο Μαρτσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα εξέφρασε τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και σε αυτούς τους αθλητικούς φορείς, τους οποίους υπηρέτησε με αφοσίωση και ενθουσιασμό για τόσα χρόνια».

