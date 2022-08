Οικονομία

Κομισιόν: Η Ελλάδα βγαίνει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε σήμερα ότι από τις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα εξέρχεται από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας.

Έπειτα από ανταλλαγές με τις ελληνικές αρχές, μεταξύ άλλων στη συνεδρίαση του Eurogroup της 16ης Ιουνίου, η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, τονίζει ότι αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων πολιτικής που ανέλαβε στο Eurogroup κατά την έξοδό του από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τον Ιούνιο του 2018 και ότι έχει πετύχει αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων, ακόμη και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία COVID-19 και πιο πρόσφατα, από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών της Ελλάδας, η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί σημαντικά και οι κίνδυνοι δευτερογενών επιπτώσεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ έχουν μειωθεί σημαντικά. Ως εκ τούτου, η διατήρηση της Ελλάδας υπό ενισχυμένη επιτήρηση δεν δικαιολογείται πλέον.

Η παρακολούθηση της οικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης της χώρας θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της μεταπρογραμματικής επιτήρησης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η παρακολούθηση των εκκρεμών μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της πρώτης μεταπρογραμματικής έκθεσης που θα εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2022, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μια απόφαση του Eurogroup σχετικά με την τελική δόση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2018. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις προβλέπονται επίσης στο ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Η Επιτροπή χαιρετίζει τα επιτεύγματα της Ελλάδας και τη δέσμευσή της να συνεχίσει να πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις πέρα από το τέλος της ενισχυμένης εποπτείας. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, και ο επίτροπος για την οικονομία, Πάολο Τζεντιλόνι, έχουν ήδη ενημερώσει τις ελληνικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα - Καραμανδάνειο: “Λουκέτο” στην παιδοψυχιατρική κλινική

Φερνάντο Τσαλανά: Η Μπενφίκα θρηνεί τη “μορφή” της

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου με ανηλίκους