Missing alert για την εξαφάνιση 22χρονου

Πού εντοπίζονται για τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από τον Σύλλογο "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Σε εγρήγορση έχουν τεθεί οι Αρχές, μετά από την εξαφάνιση 22χρονου από τo Βύρωνα Αττικής.

"Στις 8/8/2022, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βύρωνα Αττικής, ο Βασίλης Αθανασόπουλος, 22 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Βασίλη Αθανασόπουλου στις 09/08/2022 και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα γιατί πιθανόν η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Αθανασόπουλος Βασίλης έχει ύψος 1.80 μ., έχει 50 κιλά βάρος, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε λευκό παντελόνι φόρμας, μπλε σκούρα μπλούζα με λευκά γράμματα και μαύρα παπούτσια."

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ".

