Πόλεμος στην Ουκρανία: βομβαρδισμός γέφυρας στη Χερσώνα

Τι ανακοίνωσε το Κίεβο για το νέο ρωσικό χτύπημα.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε μια γέφυρα στην περιοχή της Χερσώνας, την οποία έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, καθιστώντας τη γέφυρα αυτή αδιάβατη, έπειτα από βομβαρδισμούς που στόχευσαν έναν άλλο μεγάλο άξονα υλικοτεχνικής υποστήριξης στην περιοχή αυτή.

Σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αυτό το πλήγμα είχε στόχο μια γέφυρα κοντά στον υδροηλεκτρικό σταθμό Χάχοβκα και την «αχρήστευσε». «Ο βομβαρδισμός ήταν ακριβής και αποτελεσματικός», τόνισε με ανάρτηση στο Facebook.

Στις 8 Αυγούστου, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε μια άλλη γέφυρα που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, την Αντονίφσκι, στρατηγικής σημασίας για την υλικοτεχνική υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων.

Στα προάστια της κατεχόμενης πόλης Χερσώνα, αυτή η γέφυρα πάνω από τον Δνείπερο είχε ήδη στοχοποιηθεί και καταστραφεί μερικώς στις 27 Ιουλίου, αναγκάζοντας τον ρωσικό στρατό να εγκαταστήσει κινητές γέφυρες.

Η Χερσώνα, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιοχής, βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου. Ζωτικής σημασίας για την ουκρανική γεωργία, η περιοχή είναι επίσης στρατηγικής σημασίας γιατί συνορεύει με τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014.

Οι ουκρανικές δυνάμεις αναφέρουν ότι διεξάγουν μια αργή αντεπίθεση στο νότιο τμήμα της χώρας εδώ και αρκετές εβδομάδες, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, κατέστησε δυνατή την ανακατάληψη δεκάδων χωριών από τον ρωσικό στρατό.

