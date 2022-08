Κοινωνία

Καβάλα: Χειροπέδες σε αστυνομικό που πυροβόλησε μετανάστες

Συνελήφθη αστυνομικός που άνοιξε πυρ κατά μεταναστών, κατά την πιχείρηση για την ακινητοποίησή τους.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε δασική περιοχή μεταξύ των οικισμών Φωλιάς και Σιδηροχωρίου στην Καβάλα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας εντόπισαν ομάδα περίπου 30 ατόμων (διακινητές και διακινούμενους μη νόμιμους μετανάστες) να αποβιβάζονται από σταθμευμένο Ι.Χ. φορτηγό όχημα, το οποίο προηγουμένως κινούταν στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας.

Ακολούθησε επιχείρηση για την ακινητοποίηση των ατόμων, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας αστυνομικός πραγματοποίησε βολές εκφοβισμού.

Από την περαιτέρω εξέλιξη του περιστατικού συνελήφθησαν εννέα μη νόμιμοι μετανάστες, για δύο από τους οποίους προέκυψε ότι είχαν τραυματιστεί στον δεξί ώμο και δεξί βραχίονα, αντίστοιχα, από τους πυροβολισμούς.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καβάλας, για παροχή πρώτων βοηθειών.

Για τον τραυματισμό των αλλοδαπών συνελήφθη ο εμπλεκόμενος αστυνομικός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ παράλληλα κινείται η διαδικασία για τη διοικητική διερεύνηση της υπόθεσης.

Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας.

Πηγή:.voria.gr

