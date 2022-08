Κοινωνία

Φωτιά στον Κορυδαλλό - Συναγερμός στην πυροσβεστική

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Οριοθετήθηκε η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αθανασιου Διάκου στον Άνω Κορυδαλλό Αττικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

