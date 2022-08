Αθλητικά

Diamond League: Ο Μίλτος Τεντόγλου δεύτερος στο Μονακό

Σε εξαιρετική κατάσταση ο Ολυμπιονίκης του άλματος εις ύψος, λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.

Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιβεβαίωσε ο Μίλτος Τεντόγλου, στο... test event, πριν τη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου.

Ο κορυφαίος άλτης του μήκους αγωνίστηκε σήμερα (10/8) στο Diamond League του Μονακό, όπου ολοκλήρωσε τον αγώνα του με άλμα στα 8.31μ., σε ένα απόγευμα όπου είχε συνολικά πέντε προσπάθειες πάνω από τα 8.25μ. και τρεις πάνω από τα 8.30 μέτρα.

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι αθλητής κατέλαβε την δεύτερη θέση πίσω από τον Μάσο, ο οποίος είχε άλμα στα 8.35 μέτρα.

Ο Τεντόγλου ξεκίνησε τον αγώνα του με ένα άκυρο άλμα, συνέχισε με 8.27μ., 8.31μ., 8.30μ., 8.29μ. και έκλεισε τον αγώνα του στα 8.30 μέτρα. Ο Μίλτος Τεντόγλου θα επιστρέψει αύριο, Πέμπτη (11/8) στην Ελλάδα και το Σάββατο (13/8) θα αναχωρήσει για το Μόναχο, εκεί όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε το 2018 στο Βερολίνο. Ο σημερινός ήταν ο δεύτερος αγώνας του Τεντόγλου μετά το Όρεγκον, αφού πριν λίγα 24ωρα συμμετείχε στο Diamond League της Πολωνίας.

Τρίτος στον σημερινό αγώνα ήταν ο Αμερικανός Μαρκίς Ντέντι με 8,31 μέτρα.

