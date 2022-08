Κοινωνία

Παρακολουθήσεις: Ο Τάσος Τέλλογλου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Ο δημοσιογράφος κλήθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών.

Αύριο, ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου θα προσέλθει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο, για να καταθέσει για το θέμα των τηλεφωνικών υποκλοπών σε βάρος του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη και των δημοσιογράφων Θανάση Κουκάκη και Σταύρου Μαλιχούδη.

Ο κ. Ντογιάκος διεξάγει ο ίδιος προκαταρκτική έρευνα για τον τρόπο που διέρρευσαν, εκτός ΕΥΠ, στοιχεία που περιέχονται σε άκρως απόρρητα κρατικά έγγραφα και αφορούν τις τηλεφωνικές υποκλοπές.

Ακόμη, έχει κληθεί να καταθέσει ενώπιον του κ. Ντογιάκου, στις 16 Αυγούστου 2022, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

O δημοσιογράφος, Τάσος Τέλλογλου, λίγες ώρες μετά έγραψε σε νέα του ανάρτηση:

Το μεσημερι με πηραν απο την εισαγγελεια του Αρειου Παγου.Δε μου ειπαν τι με θελουν.Τους ειπα οτι θα παω αυριο.Τοπα στη γυναικα μου και το δικηγορο μου.Το απογευμα ξυπνησα και ειδα οτι ειχαν"ενημερωσει"αυτοι.Καληνυχτα και καλη τυχη.#Predator — Anastasios Telloglou (@telloglou) August 10, 2022

