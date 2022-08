Αθλητικά

Άρης: Το “αντίο” στον αρχηγό Δεληζήση

Ο Άρης αποχαιρέτισε τον μέχρι τώρα αρχηγό του, Γιώργο Δεληζήση με μια συγκινητική ανάρτηση.

Με το μήνυμα «Για πάντα ένας από εμάς... Ευχαριστούμε για όλα αρχηγέ», ο Άρης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Δεληζήση, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Νίκη Βόλου.

Ο 34χρονος κεντρικός αμυντικός, γεννημένος στην Κοζάνη, μετακόμισε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον Ιούλιο του 2017 από τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Συνδύασε την παρουσία του με την επιστροφή του Άρη στα «μεγάλα σαλόνια», εξασφαλίζοντας κάθε χρονιά κι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ωστόσο, δε βρισκόταν στα πλάνα του Χερμάν Μπούργος για τη φετινή σεζόν κι έμεινε ελεύθερος.

Ο Δεληζήσης αποχαιρέτησε τον Άρη έχοντας φορέσει τη φανέλα του συνολικά 120 φορές, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και δίνοντας δύο ασίστ στο διάστημα αυτό.

