Κοινωνία

Επίθεση με χημικό υγρό στη Μεσσήνη: Συνελήφθη ο πρώην του θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για επίθεση με χημικό υγρό στην πρώην σύζυγό του κατηγορείται ένας άνδρας, ο οποίος συνελήφθη στη Μεσσήνη.

Συνελήφθη απόψε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Καλαμάτας, ένας 50χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον τραυματισμό με χημικό υγρό της 49χρονης πρώην συζύγου του, σε περιοχή της Μεσσήνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες, ο 50χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πλησίασε σήμερα το πρωί την 49χρονη, την στιγμή που η γυναίκα εισερχόταν στον χώρο της επιχείρησης όπου εργάζεται. Στη συνέχεια της επιτέθηκε, τοποθετώντας αρχικά ύφασμα εμποτισμένο με υγρό στο στόμα και τη μύτη της και στη συνέχεια έριξε στο πρόσωπο της 49χρονης το ίδιο υγρό από φιάλη.

Κατόπιν ο 50χρονος διέφυγε από το σημείο της επίθεσης, ενώ η 49χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Ο συλληφθείς, μετά την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλάβρυτα: Rafale “έξυσαν” στέγες στη Ζαχλωρού (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη αυτοκινήτου με ανηλίκους

Μέδουσες γέμισαν τα νερά της Χαλκίδας (βίντεο)