Ολυμπιακός: Σάλπισμα... αντεπίθεσης κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας

Οι πρωταθλητές φιλοδοξούν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα στη Σλοβακία, αφήνοντας πίσω τους την εφιαλτική έναρξη της σεζόν.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Κάρλος Κορμπεράν, το περιέγραψε ακριβώς όπως είναι, στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης (10/8), ένα 24ωρο πριν από τη ρεβάνς των Πειραιωτών με τη Σλόβαν στην Μπρατισλάβα (11/8, 21:30, Cosmote Sports 1HD) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League:

Για τους πρωταθλητές Ελλάδας, αυτό το παιχνίδι με τους Σλοβάκους (στη ρεβάνς του 1-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης») είναι ένας «τελικός» στον οποίο θα κριθεί η εφετινή ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας. Και το ματς που μπορεί -με ένα μεγάλο διπλό πρόκρισης- να αποτελέσει την απαρχή της... επιστροφής του Ολυμπιακού σε όλα τα επίπεδα, μετά από μία υπό του μετρίου εκκίνηση στην εφετινή σεζόν.

Ο Ισπανός τεχνικός προτίθεται να διατηρήσει το 4-3-3, αλλά θα υπάρξουν δεδομένα αλλαγές στο βασικό σχήμα. Άλλες αναγκαστικές κι άλλες για λόγους τακτικής. Οι Παπασταθόπουλος, Βρσάλικο και Ροντρίγκες έχουν τεθεί νοκ-άουτ με προβλήματα τραυματισμών, ενώ και ο Μανωλάς είναι ανέτοιμος.

Στην άμυνα μπροστά από τον Βατσλίκ, αναμένεται να πάρουν θέσεις οι Άβιλα, Σισέ, Μπα και Ρέαμπτσιουκ, με τους Εμβιλά, Κούντε, Μπουχαλάκη στα χαφ και τους Μασούρα, Ζινκερνάγκελ (ή Ραντζέλοβιτς) και Ελ Αραμπί στην επίθεση.

Ο Κορμπεράν πήρε στην αποστολή για την Μπρατισλάβα όλους τους διαθέσιμους παίκτες και λίγο πριν τη σέντρα θα ανακοινώσει την 20άδα του δεύτερου αγώνα με τη Σλόβαν.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Μαχμπόντ Μπεϊγκί, Αντρέας Σόντερκβιστ και 4ο τον επίσης Σουηδό Άνταμ Λάντεμπακ.

