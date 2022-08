Πολιτική

Βορίδης για παρακολουθήσεις: Ο Ανδρουλάκης θέλει να αξιοποιήσει πολιτικά το ζήτημα

Ο Υπουργός Εσωτερικών παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθος χειρισμοί, παρότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν νόμιμη.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», σχολίασε την υπόθεση με την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο κ. Βορίδης είπε ότι η αίσθηση που έχει μετά και την χθεσινή ανακοίνωση του κ. Ανδρουλάκη, είναι ότι στην ουσία αυτό που επιθυμεί δεν είναι μάθει γιατί είχε διαταχθεί η παρακολούθηση του, αλλά να αξιοποιήσει πολιτικά το όλο ζήτημα και για τον λόγο αυτό παρότι έχει κληθεί επισήμως να ενημερωθεί, αρνείται.

Η ενημέρωση αυτή δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να γίνει δημόσια συμπλήρωσε ο κ. Βορίδης καθώς τίθενται και θέματα απορρήτου.

Διευκρίνισε δε πως όλη η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν νόμιμη και έγιναν όλα τα προβλεπόμενα μετά το αίτημα της ΕΥΠ για επισύνδεση για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Αναφέρθηκε και στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την ΕΥΠ που κατέθεσε η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι επαναφέρει δικλείδες ασφαλείας στο θέμα των παρακολουθήσεων.

Ο κ. Βορίδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το όλο ζήτημα που προέκυψε δεν είναι ήσσονος σημασίας, άλλωστε για το λόγο αυτό υπήρξαν και δυο παραιτήσεις και ότι προφανώς έγιναν λάθος χειρισμοί.

