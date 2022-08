Αθλητικά

Τσιτσιπάς: ήττα - έκπληξη στο Μόντρεαλ

Αποκλεισμός για τον Έλληνα τενίστα, Στέφανο Τσιτσιπά, στο τουρνουά στο Μόντρεαλ.

Με ακόμη μία σημαντική έκπληξη και μάλιστα με «θύμα» τον Στέφανο Τσιτσιπά, συνεχίσθηκε το διεθνές τουρνουά τένις του Μόντρεαλ. Ο Ελληνας πρωταθλητής (Νο 5 στον κόσμο), ηττήθηκε από τον Βρετανό, Τζακ Ντράπερ (Νο 82) και αποκλείσθηκε από την συνέχεια του τουρνουά.

Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Στο πρώτο σετ, ο νεαρός Βρετανός αιφνιδίασε τον Τσιτσιπά και αφού του «έσπασε» δύο φορές (στο 2-1 και στο 6-5) το σερβίς (έναντι μίας στο 3-3), απέκτησε προβάδισμα για την νίκη με 7-5 και μετά από 58 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ και όπως αποδείχθηκε καθοριστικό σετ, ο Τσιτσιπάς μπήκε στο γήπεδο πιό αποφασισμένος και προηγήθηκε 3-1 με μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ. Ομως ο Ντράπερ, αντέδρασε άμεσα και «ανταπέδωσε», ενώ στην συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους και το σετ κρίθηκε στο tie break, όπου ο Βρετανός ήταν καλύτερος και έφθασε στην νίκη με 7-6(4) και μετά από μία ώρα και πέντε λεπτά.

