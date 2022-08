Κοινωνία

Βόλος - Δικηγόρος 26χρονης που δέχτηκε επίθεση με κατσαβίδι: υπάρχει κενό στον νόμο (βίντεο)

Όλα όσα είπε για την υπόθεση η δικηγόρος της 26χρονης στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

Στην εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” μίλησε η δικηγόρος Ανθούλα Ανάσογλου, για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Βόλο, κατά την οποία μία 26χρονη έπεσε θύμα επίθεσης με κατσαβίδι από τον σύντροφό της.

Η νεαρή γυναίκα και μητέρα ενός παιδιού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχει μεταφερθεί σε στέγη για να είναι ασφαλής.

Για την επιλογή να μεταφερθεί η 26χρονη σε δομή, μίλησε η δικηγόρος, η οποία τόνισε πως “εδώ βλέπουμε τι συμβαίνει σε έναν πολίτη, όταν δεν υπάρχει αναγκαστικά δικηγόρος στα δικαστήρια για να υποστηρίξει το αίτημά του. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους νόμους, η εφαρμογή είναι το μέγιστο πλημμέλημα.”

Στη συνέχεια, η Ανθούλα Ανάσογλου, μίλησε για το κενό που υπάρχει στον νόμο και έτσι το θύμα είναι αναγκασμένο, όταν υπάρχει η διαδικασία του αυτοφώρου, να βρει δικηγόρο για να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα.

Στη συνέχεια ανέφερε: “Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ζει κανένα θύμα υπό την απειλή του τρόμου, σε καθεστώς απειλής και τιμωρίας θα πρέπει να ζει ο θύτης.” και τόνισε πως ο δράστης μπορεί να την εντοπίσει παντού, καθώς γνωρίζει ακριβώς τη διεύθυνση της εργασίας της.”

Όσον αφορά τις κατηγορίες του δράστη που ισχυρίζεται πως η 26χρονη έχει ψυχολογικά προβλήματα, η δικηγόρος τις διέψευσε κατηγορηματικά.

“Η κοπέλα είναι πολύ συγκροτημένη, έχει ένα μικρό παιδί. Έχει να αντιμετωπίσει πολλά ζητήματα, καλείται να δουλέψει, να μεγαλώσει ένα παιδί.” επεσήμανε ακόμη.

Όπως ειπώθηκε ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος μετά από 2 ημέρες στο κρατητήριο, μετά από δύο μηνύσεις για ενδοοικογενειακή βία.

