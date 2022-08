Κοινωνία

Εξάρχεια: ένταση και δεκάδες προσαγωγές για το Μετρό (εικόνες)

Πάνω από 30 προσαγωγές πραγματοποιήθηκαν στο σημείο που συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές.

Νέα ένταση σημειώθηκε σήμερα στην πλατεία Εξαρχείων, όπου στις 06:30 συγκεντρώθηκαν κάτοικοι προκειμένου να εμποδίσουν τα συνεργεία να συνεχίσουν τις εργασίες για την κατασκευή του μετρό στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν από πολύ νωρίς στο σημείο, εμπόδισαν τους συγκεντρωθέντες να πλησιάσουν στην πλατεία και προχώρησαν σε 32 προσαγωγές.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στο μέγαρο της ΓΑΔΑ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, έξω από το οποίο έχουν συγκεντρωθεί περίπου 20 διαδηλωτές που ζητούν την απέλευθερωσή τους.

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν μέχρι στιγμής δύο από τις προσαγωγές που έγιναν σήμερα το πρωί από την πλατεία Εξαρχείων, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των κατοίκων για την κατασκευή του μετρό.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οι συγκεντρωθέντες, γύρω στις 08:30, πέταξαν ντομάτες, αυγά και καφέδες εναντίον του συνεργείου που εκτελεί τις εργασίες στην πλατεία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να γίνουν συνολικά 32 προσαγωγές από την αστυνομία.

Οι δύο που συνελήφθησαν θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η εξέταση των υπολοίπων.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την αστυνομία, παραμένουν έξω από τη ΓΑΔΑ περίπου 30 έτομα, που έχουν συγκεντρωθεί για συμπαράσταση στους συλληφθέντες και προσαχθέντες.

