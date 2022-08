Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

Εκτός των δεκάδων κρουσμάτων στους τρόφιμους, έχουν προσβληθεί και 10 άτομα από το προσωπικό.

Ανησυχία επικρατεί στην Ξάνθη μετά τα δεκάδες κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν στο γηροκομείο της πόλης.

Συνολικά 26 τρόφιμοι του γηροκομείου, αλλά και 10 μέλη του προσωπικού έχουν προσβληθεί.

Το θετικό είναι ότι μόνο μια ηλικιωμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι τρόφιμοι παραμένουν στη μονάδα με ήπια συμπτώματα.

