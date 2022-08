Κοινωνία

Φονική πυρκαγιά στο Μάτι: στις 31 Οκτωβρίου η δίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να αναβιώσει η υπόθεση για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι που στοιχισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους.

Στις 31 Οκτωβρίου 2022 θα αναβιώσουν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου όσα έγιναν το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 όταν η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Νταού Πεντέλης από αμέλεια ενός ηλικιωμένου, κατέβηκε με ορμή στο Μάτι σαρώνοντας ζωές και περιουσίες .

Η δίκη των 21 κατηγορούμενων για την τραγωδία με τους 103 νεκρούς , περισσότερους από 30 σοβαρά τραυματίες και τις τεράστιες καταστροφές προσδιορίστηκε να ξεκινήσει τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες μετά το μοιραίο απόγευμα που η καύση ξερών χόρτων από έναν ιδιώτη εξελίχθηκε και καταγράφηκε ως η πιο φονική πυρκαγιά που έπληξε την χώρα .

Στο εδώλιο καλούνται να καθίσουν οι -σύμφωνα με την δικογραφία- υπαίτιοι για την τραγωδία οι οποίοι ανά περίπτωση θα δικαστούν για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως από υπόχρεους και μη, αλλά και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή. Ανάμεσα σε εκείνους που θα κριθούν είναι η πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου , οι τότε Δήμαρχοι της περιοχής, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Υπηρεσίας , υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, αλλά και ο 72χρονος που προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς στο Νταού Πεντέλης ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε, λόγω της σοβαρότητας της, πολύμηνη ανάκριση κατά την διάρκεια της οποίας συλλέχθηκε ογκωδέστατο υλικό, με τον ανακριτή Αθανάσιο Μαρνέρη να ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα για συγκεκριμένους κατηγορούμενους, άποψη που υιοθετήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών με βούλευμα που εξέδωσαν. Το θέμα ωστόσο κρίθηκε οριστικά από το Συμβούλιο Εφετών που υιοθετώντας ανάλογη εισαγγελική πρόταση, εξέδωσε τον περασμένο Ιούνιο βούλευμα που διατάσσει να δικαστούν οι 21 κατηγορούμενοι για πλημμελήματα.

Στους τότε αρμόδιους που θα καθίσουν στο εδώλιο η Δικαιοσύνη χρεώνει ανετοιμότητα, μη άμεση επέμβαση με χρήση κάθε μέσου ,καθυστερημένη κινητοποίηση τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο περιστολής των συνεπειών της μεγάλης φωτιάς με έγκαιρη εκκένωση οικισμών και κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την διάσωση πολιτών σε ανάγκη.

Η δίκη για την τραγωδία αναμένεται ότι θα διαρκέσει επί μακρόν λόγω του αριθμού των κατηγορουμένων, των μαρτύρων , συγγενών θυμάτων που πέθαναν με τρόπο φρικτό ή άλλων που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα, αλλά και του όγκου της δικογραφίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τοξική αμμωνία εκλύεται από φλεγόμενο ζυθοποιείο (εικόνες)

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο

Βόλος: Αρνήθηκε να πληρώσει κι επιτέθηκε σε υπαλλήλους