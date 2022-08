Κόσμος

Σιέρα Λεόνε: διαδηλώσεις, απαγόρευση κυκλοφορίας και νεκροί αστυνομικοί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Σιέρα Λεόνε, μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Διαδηλώσεις εναντίον της ακρίβειας στη Σιέρα Λεόνε εκτραχύνθηκαν χθες Τετάρτη και ξέσπασαν εκτεταμένες ταραχές στη Φριτάουν, με δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας να ξυλοκοπούνται μέχρι θανάτου από πλήθος που αξίωσε να παραιτηθεί ο πρόεδρος της χώρας, ο οποίος από την πλευρά του κάλεσε χθες βράδυ μέσω Twitter τον πληθυσμό να «παραμείνει ήρεμος».

Δύο αστυνομικοί «ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου από διαδηλωτές» στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Μπρίμα Καμαρά.

Ο αντιπρόεδρος ανακοίνωσε πως αποφασίστηκε να επιβληθεί απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας από τις 15:00 ως τις 07:00 (τοπικές ώρες· 18:00 ως 10:00 ώρες Ελλάδας). Ο ίδιος έκανε λόγο για θανάτους «αθώων», συμπεριλαμβανομένων «μελών των δυνάμεων ασφαλείας».

Στη συνοικία Κίσι (ανατολικά), δεκάδες νεαροί πέταξαν πέτρες και ξύλα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι αντέδρασαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ορισμένοι φώναζαν «ο Μπίο πρέπει να φύγει», αναφερόμενοι στον πρόεδρο Τζούλιους Μάαντα Μπίο, στην εξουσία από το 2018, ο οποίος κάνει ιδιωτική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Διαδηλωτές κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση πραγματικών πυρών.

Δεκάδες εξ αυτών, τραυματισμένοι, βρίσκονταν στο νοσοκομείο Κάνο, σύμφωνα με γιατρό που μίλησε τηλεφωνικά και ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η αστυνομία ανακοίνωσε εξάλλου ότι συνέλαβε δεκάδες διαδηλωτές.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας επεκτάθηκε για μια ώρα (επρόκειτο να τερματιστεί στις 06:00, δηλ. στις 09:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Έχουμε την ευθύνη να προστατεύσουμε κάθε πολίτη στη Σιέρα Λεόνε. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ατυχές και θα γίνει αντικείμενο έρευνας σε βάθος. Καλώ όλους τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι», ανέφερε ο πρόεδρος Μπίο μέσω Twitter χθες βράδυ.

Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο

Την πρωτοβουλία για τη διαδήλωση ανέλαβε οργάνωση γυναικών του κλάδου του εμπορίου, ονόματι The Grassroots Women of Salone (σ.σ.: Salone λένε τη χώρα τους στην καθομιλουμένη πολλοί πολίτες της Σιέρα Λεόνε). Κάλεσε σε «ειρηνική συγκέντρωση» για να «προσελκυστεί η προσοχή στις οικονομικές δυσκολίες και τα πολλά άλλα προβλήματα που πλήττουν τις γυναίκες» στη χώρα, σύμφωνα με επιστολή τους που εστάλη στον επικεφαλής της αστυνομίας και συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Ορισμένοι εγωιστές έχουν εντείνει την υποκίνηση στη βία και στην ανατροπή διά της βίας της νόμιμης κυβέρνησης», δήλωσε ο αντιπρόεδρος Μοχάμεντ Τζαλντέ Τζάλο στη δημόσια τηλεόραση.

«Αδίστακτοι άνθρωποι συμμετείχαν σε βίαιη διαδήλωση χωρίς άδεια, που οδήγησε στον θάνατο αθώων, συμπεριλαμβανομένων μελών των δυνάμεων ασφαλείας», πρόσθεσε.

Ξένες πρεσβείες και διεθνείς οργανισμοί επίσης αντέδρασαν.

Ο Μπαμπατούντε Αχόνσι, συντονιστής του ΟΗΕ στη χώρα, απηύθυνε έκκληση για «ηρεμία και διάλογο». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και το Ηνωμένο Βασίλειο, κάλεσε «όλα τα μέρη να απόσχουν από τη χρήση βίας και να παραμείνουν ήρεμα». Η Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Δυτικής Αφρικής ( Cedeao) «καταδίκασε σθεναρά τη βία που είχε αποτέλεσμα απώλειες ανθρώπινων ζωών», κάλεσε «στην τήρηση του νόμου» και «στην ταυτοποίηση των δραστών ώστε να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο διακόπηκε προσωρινά χθες, σύμφωνα με τον NetBlocks, εξειδικευμένο ιστότοπο με έδρα το Λονδίνο που παρακολουθεί συστηματικά τις διακοπές αυτής της φύσης σε όλο τον κόσμο.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στις πόλεις Μακένι και Μαγκμπουρούκα (κεντρικά).

Οικονομικές δυσκολίες

Ο συντονιστής της εθνικής ασφάλειας διέψευσε το Σάββατο ότι ζητήθηκε άδεια να οργανωθεί διαδήλωση από οποιαδήποτε οργάνωση.

Προχθές Τρίτη, η κυβέρνηση έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ότι διέταξε τον στρατό να βοηθήσει την αστυνομία να διαχειριστεί τη «δυνητικά ασταθή κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια (...) που προκαλείται από τις επανειλημμένες υποκινήσεις μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (...) να γίνουν βίαιες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα».

Παρότι έχει υπέδαφος γεμάτο διαμάντια, η Σιέρα Λεόνε παραμένει μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο.

Η πρώην βρετανική αποικία με 7,5 εκατ. κατοίκους δεν είχε καν ξεπεράσει τον αντίκτυπο του βάρβαρου εμφυλίου πολέμου (1991-2002) και της επιδημίας του Έμπολα (2014-2016) όταν χτυπήθηκε από την πανδημία του νέου κορονοϊού και τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Μπίο λάνσαρε την 1η Ιουλίου νέα κέρματα και χαρτονομίσματα στη χώρα της δυτικής Αφρικής, με τρία λιγότερα μηδενικά από τα προηγούμενα, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, με φόντο τον υψηλό πληθωρισμό.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έκανε την καθημερινότητα των κατοίκων ακόμη πιο δύσκολη. Η μεγάλη άνοδος των τιμών προϊόντων τόσο βασικών όσο το ρύζι, το μαγειρικό λάδι και τα καύσιμα είναι ακόμα πιο σκληρή για όσους ζουν με εισόδημα μικρότερο από 1,9 δολάριο την ημέρα, όπως το 43% των πολιτών της Σιέρα Λεόνε, σύμφωνα με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Ξάνθη: Δεκάδες κρούσματα στο γηροκομείο

Ανήλικοι βανδάλισαν λεωφορείο

Βόλος: Αρνήθηκε να πληρώσει κι επιτέθηκε σε υπαλλήλους