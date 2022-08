Κόσμος

Βρετανία: Προειδοποίηση για "ακραία ζέστη"

Ο Ιούλιος που πέρασε ήταν ο πιο ξηρός μετά το 1935, ενώ για πρώτη φορά το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς κελσίου.

Προειδοποίηση για «ακραία ζέστη» που θα διαρκέσει τέσσερις ημέρες εκδόθηκε σήμερα για τμήματα της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ένα νέο κύμα καύσωνα που ενδέχεται να δημιουργήσει πίεση στα υδάτινα αποθέματα και στις υπηρεσίες μεταφορών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση, τη δεύτερη σοβαρότερη μετά την κόκκινη στο σύστημά της, για την οποία ανακοίνωσε πως θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της Κυριακής, και επέστησε την προσοχή επισημαίνοντας ότι άτομα ευάλωτα στην ακραία ζέστη μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου αύριο, Παρασκευή, και μπορεί να ανέβουν στους 36 βαθμούς σε ορισμένα μέρη μεθαύριο, Σάββατο.

Το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και τα ανατολικότερα τμήματα της Βόρειας Ιρλανδίας και της Σκωτίας, προβλέπεται ότι θα είναι σήμερα «ηλιόλουστα και ζεστά ή πολύ ζεστά», σύμφωνα με τον ιστότοπο της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά τον πιο ξηρό μήνα Ιούλιο που γνώρισε η Αγγλία από το 1935, καθώς οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν για πρώτη φορά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου, φέρνοντας και πάλι στο προσκήνιο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο βρετανός υπουργός Περιβάλλοντος Τζορτζ Γιούστις κάλεσε χθες, Τετάρτη, τις εταιρείες υδάτων να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τις προμήθειες ύδατος και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παρατεταμένης ξηρασίας.

Μερικές εταιρείες υδάτων έχουν ήδη επιβάλει περιορισμούς στη χρήση του νερού και τα σούπερ-μάρκετ έχουν περιορίσει τις πωλήσεις των μπάρμπεκιου μιας χρήσης, για τα οποία οι πυροσβέστες προειδοποιούν πως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά στο ξερό γρασίδι.

Η Βρετανία είχε εκδώσει τον Ιούλιο την πρώτη στην ιστορία της κόκκινη προειδοποίηση για «ακραία ζέστη».

