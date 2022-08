Κοινωνία

Δράμα: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε μετανάστες

Το δυστύχημα έγινε λίγο έξω από την πόλη της Δράμας. Η αμαξοστοιχία κατευθυνόταν προς τη Θεσσαλονίκη.

Τρείς μετανάστες έχασαν τη ζωή του λίγο έξω από την πόλη της Δράμας, όταν παρασύρθηκαν από αμαξοστοιχία.

Το τρένο εκτελούσε δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη και το δυστύχημα έγινε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Δράμας.





