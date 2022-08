Πολιτική

Δένδιας για δολοφονίες Ισαάκ και Σολωμού: οι υπαίτιοι ποτέ δεν λογοδότησαν

Το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια για τη μαύρη επέτειο των δολοφονιών του Τάσου Ισαακ και Σολωμό Σολωμού.

Σήμερα, 11/8, συμπληρώνονται 26 χρόνια από την αποτρόπαιη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ από τα όργανα της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, επισημαίνει σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Ακολούθησε, στις 14/8, η δολοφονία του Σολωμού Σολωμού, προσθέτει.

Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας υπογραμμίζει πως «παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Τουρκία ουδέποτε συμμορφώθηκε και οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί των δολοφονιών ουδέποτε λογοδότησαν».

