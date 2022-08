Παράξενα

Σκιάθος: Τρομακτική προσγείωση αεροπλάνου (βίντεο)

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν συμβεί ατυχήματα στο σημείο.

Εντυπωσιάζουν οι εικόνες από το αεροδρόμιο "Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης" στη Σκιάθο, όπου τα αεροπλάνα, περνούν κατά την προσγείωσή τους πραγματικά "μια ανάσα από τους πολίτες.

Αυτό κεντρίζει το ενδιαφέρον των τουριστών, οι οποίοι συγκεντρώνονται στην παραλία πίσω από τον αεροδιάδρομο για να δουν το εντυπωσιακό θέαμα, παρά το ότι υπάρχουν αρκετές σημάνσεις λόγω κινδύνου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αεροσκάφος, Airbus και όχι ελικοφόρο, βρίσκεται ελάχιστα μέτρα πάνω από το έδαφος, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι που κινηματογραφούσαν την προσγείωση με τα κινητά τους, να αναγκαστούν να σκύψουν και να φύγουν από κάτω.

Δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Πριν μερικές εβδομάδες μία τουρίστρια δελεάστηκε να βιντεοσκοπήσει από πολύ κοντά την απογείωση ενός αεροσκάφους της Transavia, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη θάλασσα!

Νωρίτερα στις αρχές Ιουλίου μια Βρετανίδα 61 ετών, έπεσε στο έδαφος από το πεζούλι που είχε σκαρφαλώσει με σκοπό να βιντεοσκοπήσει από καλύτερη θέση, την απογείωση ενός αεροσκάφους και από τον αέρα με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

