Ηλιόπουλος για παρακολουθήσεις: Έγιναν με εντολή Μητσοτάκη

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση για να παραμείνει στη θέση του, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι παρακολουθήσεις έγιναν με εντολή Μητσοτάκη, με εντολή του πρωθυπουργού φτιάχτηκε αυτό το καθεστώς», δήλωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος, μιλώντας στον ρ/σ «Αθήνα 9.84».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σημείωσε ότι «εδώ και τέσσερις μήνες ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, κατήγγειλε ότι ήταν στόχος παρακολούθησης, ένας δημοσιογράφος που ερευνούσε σκάνδαλα τραπεζικών στελεχών» και πως «από την πρώτη στιγμή είχαν προσπαθήσει να τον διαψεύσουν, τελικά όμως η υπόθεση κλιμακώθηκε μετά την καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη».

Επίσης τόνισε ότι «όλες αυτές οι υποθέσεις πρέπει να φτάσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής».

Υπογράμμισε όμως ότι «είναι αδιανόητο να συζητάμε ότι παρακολουθήθηκε αρχηγός πολιτικού κόμματος για λόγους εθνικής ασφάλειας», προσθέτοντας ότι «αυτό ‘σπάει' το δημοκρατικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης ότι ο πολιτικός αντίπαλος δεν είναι εσωτερικός εχθρός».

Κατόπιν αυτών σχολίασε ότι «στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη φτιάχνεται ένα καθεστώς, εντός του οποίου πολιτικοί αντίπαλοι, δημοσιογράφοι αντιμετωπίζονται ως εσωτερικοί εχθροί, κάτι που «είναι βγαλμένο από τις πιο σκοτεινές σελίδες της εθνικοφροσύνης».

Ο κ. Ηλιόπουλος δήλωσε ότι «είναι ξεκάθαρο πια ότι όλα αυτά έχουν γίνει με εντολή Μητσοτάκη: Με εντολή Μητσοτάκη φτιάχτηκε με αυτόν τον τρόπο η ΕΥΠ, με εντολή Μητσοτάκη καταργήθηκε η θεσμική υποχρέωση της ΕΥΠ να ενημερώνει την ΑΔΑΕ για τις παρακολουθήσεις -άρα και τους πολίτες, με εντολή Μητσοτάκη έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις».

Επανέλαβε ότι «στην επόμενη Βουλή θα γίνει προανακριτική για να διερευνηθούν όλες οι ευθύνες γύρω από την υπόθεση». Ειδικότερα ανέφερε ότι «από την κυβέρνηση δεν έχουν απαντήσει ακόμα σε βασικά ζητήματα, όπως ποιες είναι οι σχέσεις του κ. Δημητριάδη, του ανιψιού του κ. Μητσοτάκη και μέχρι πρότινος γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, με τους ιδιοκτήτες της Intellexa, της εταιρείας που εμπορεύεται το Predator». Επίσης, είπε, «γιατί δεν έχουν ανοίξει οι λογαριασμοί της συγκεκριμένης εταιρείας; Γιατί ο κ. Μητσοτάκης μέχρι στιγμής δεν έχει πει κουβέντα για το Predator, για την πολύ συγκεκριμένη καταγγελία σχετικά με την προμήθεια αυτού του κακόβουλου λογισμικού;».

«Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση για να σταθεί έστω ένα δευτερόλεπτο παραπάνω στη θέση του πρωθυπουργού», υποστήριξε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

